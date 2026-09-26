「手に負えない」と、たった1日でお店に戻されたワンコ。その後もお店で過ごしていたものの、やがて素敵な家族との出会いを果たし、現在の姿が大きな反響を呼ぶこととなりました。

投稿は記事執筆時点で28万再生を記録し、「待ってたんですね」「幸せで良かった」といったコメントが寄せられています。

【動画：『手に負えない』と1日でお店に戻された犬→そのまま売れ残り、素敵な家族と出会った結果…現在の光景】

わずか1日でお店に戻されたゴン太くん

Instagramアカウント「gjcp_club3636」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「ゴン太」くんが今の家族と出会い、現在に至るまでの歩み。今の家族に迎えられる前、別の家族のもとで暮らし始めたものの、「暴れん坊で手に負えない」と、わずか1日でペットショップへ戻されてしまったそうです。

ペットショップに戻されたゴン太くんは、小部屋の隅で体を丸め、伏せていたといいます。生後半年ですでに体重は7キロを超え、店員さんから付けられたあだ名は「デカシュナ」。ひっそりと過ごす当時のゴン太くんの姿には、思わず胸が締め付けられます。

パパさんの頭から離れなかった「デカシュナ」

ある日、ふらりとペットショップへ立ち寄ったパパさんが、ゴン太くんと出会いました。ただ、一目惚れだったわけではないのだとか。大きな体に加え、甘噛みもかなり痛かったそう。すぐに迎える決心はつかず、パパさんはそのまま帰宅したといいます。

ところが、美容室で仕事をしている間も、ゴン太くんのことが頭から離れなかったそうです。そして数日後、パパさんはゴン太くんを家族に迎えることに。「手に負えないいたずらっ子」という意味から、「ゴン太」と名付けられたのだとか。出会ったころのやんちゃぶりが名前の由来になったと思うと、思わず頬が緩みます。

4兄妹の長男になった現在の姿

大きな体に、風になびくモヒカンが印象的なゴン太くん。今では広い芝生を元気いっぱいに走ったり、車でドライブをしたり、家族との楽しい日々を過ごしているそう。かつての姿を思うと、のびのびと暮らす現在が何より喜ばしく感じられます。

今では4兄妹の「優しき長男」として、幸せに暮らしているそうです。きょうだいたちと並んで座る姿も、なんとも微笑ましいもの。かつて「手に負えない」とお店に戻されたゴン太くんが、素敵な家族と巡り合い、幸せな現在を迎えたことに、胸が温かくなるのでした。

話題となった投稿には「運命ですね」「素敵な家族に出会えてよかった」「幸せで良かった」「とても心温まる話をありがとうございます」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「gjcp_club3636」では、美容室の看板犬として暮らすゴン太くん、ジャイ子ちゃん、ちっちくん、ピノ子ちゃんの姿を発信しています。4兄妹の日常や、思わず笑顔になるやり取りをぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「gjcp_club3636」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。