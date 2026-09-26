愛知県岡崎市に、月に1回、朝の2時間半だけ営業するカフェがあります。卵かけご飯が人気で、開店直後からほぼ満席に。人気の秘密と、驚きの営業スタイルを取材しました。

■トリュフしょう油をかけた極上の卵かけご飯





岡崎城から車で5分ほどの場所にある「27cafe（ニナカフェ）」。午前8時から10時30分まで営業の朝カフェです。

店主・大野楓さん：

「卵かけご飯屋さんです」



メニューは卵かけご飯オンリー。卵は、黄身が大きく濃厚という地元岡崎生まれの純国産鶏「岡崎おうはん」を使っています。ドリンクと味噌汁、漬物、ご飯が付いて660円。濃厚な甘みとコクが強いブランド卵を、炊き立てのご飯と絡めて贅沢に頂けると好評です。

客：

「メチャクチャおいしいです」

別の客：

「よくある卵かけご飯と違い、黄身がとてもおいしいです」



この店の驚きのメニューが、「マウンテン」（1430円）です。「岡崎おうはん」の白身3個分を泡立ててメレンゲにし、卵黄を3つのせています。上品な香りのトリュフしょう油をかけて、黄身を潰してから混ぜて頂きます。

客：

「食感が普通の卵かけご飯と違う。本当に大好き」

別の客：

「このメニューを食べたいと思って来ました。ついに食べられてうれしいです」

■営業が月1回・2時間半だけの理由





そんな魅惑の卵メニューを求めて多くの客でにぎわう店ですが、営業時間が変わっています。



店主の大野さん：

「月に1回だけ、2時間半の店です。うち27cafe（ニナカフェ）って言いますよね。近くで2と7が付く日に市場が出るのに合わせて最初は営業してましたが」



店の近くで、2と7が付く日に開催されている朝市「二七市（ふないち）」を訪れた人たちに寄ってもらおうと、開催日に合わせて営業を始めましたが断念したといいます。

大野さん：

「朝市は、月に6回くらい、5日に1回ほどのペースで開かれています。でも、私には本業があるため、続けられなくなりました」



店主の大野さんの本業は、エステ店のオーナー。30年以上美容の世界に携わってきたベテランエステティシャンです。

大野さん：

「カフェのスペースは、エステの事務所だったんです」



事務所を改装してカフェをオープンさせたものの、本業が忙しいため月1回だけの営業にしているといいます。



2026年9月7日放送