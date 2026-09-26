世界一濃い「12B」、消しゴムで消すと真っ黒に？あきとんとんが10種類を徹底比較
YouTubeチャンネル「【楽しい授業動画】あきとんとん」が、「世界一濃い鉛筆12B VS 消しゴム10種類」と題した動画を公開した。世界一濃いとされる「12B」の鉛筆で書いた線を、10種類の消しゴムでどれだけ綺麗に消去できるか検証している。芯の成分比率から生じる「黒鉛の伸び」という現象を紐解きながら、各消しゴムの性能を明らかにした。
あきとんとんはまず、ステッドラー製の12B鉛筆を紹介し、その芯の太さと柔らかさに注目。一般的なHBの鉛筆に比べて黒鉛の比率が極端に高く、粘土がほぼ含まれていないため、純粋な黒鉛の粉が紙の上に乗っている状態になると解説した。そのため、消しゴムでこすると黒鉛の層が滑り、消しゴムに巻き込まれる前に紙全体に塗り広げられてしまうと指摘する。
検証は王道の「MONO」「レーダー」「Ain」からスタート。いずれも最初は黒く伸びてしまうものの、何度かこすると徐々に消えていく様子を実演した。中盤以降は「カドケシ」や「まとまるくん」「磁ケシ」など多様な消しゴムが登場。「まとまるくん」は最初の黒鉛の伸びが少なく綺麗にまとまる姿を見せた。また「磁ケシ」は黒鉛が伸びて消えづらいものの、消しカスを磁石で集められる機能には「何回やっても感動するな」と喜びの表情を浮かべる。
終盤に登場した透明な「クリアレーダー」は、素材が硬くツルツルしているため、「ちょっと待って、真っ黒」「めちゃくちゃ滑る」と最大の伸びを見せたが、最終的には消去に成功した。
動画の随所で、鉛筆のH（Hard）やB（Black）の意味といった豆知識も解説され、単なる検証にとどまらない学びの多い内容となっている。最後は12Bと消しゴムのどちらが勝ったか、視聴者に判定を求めて動画を締めくくった。
あきとんとんはまず、ステッドラー製の12B鉛筆を紹介し、その芯の太さと柔らかさに注目。一般的なHBの鉛筆に比べて黒鉛の比率が極端に高く、粘土がほぼ含まれていないため、純粋な黒鉛の粉が紙の上に乗っている状態になると解説した。そのため、消しゴムでこすると黒鉛の層が滑り、消しゴムに巻き込まれる前に紙全体に塗り広げられてしまうと指摘する。
検証は王道の「MONO」「レーダー」「Ain」からスタート。いずれも最初は黒く伸びてしまうものの、何度かこすると徐々に消えていく様子を実演した。中盤以降は「カドケシ」や「まとまるくん」「磁ケシ」など多様な消しゴムが登場。「まとまるくん」は最初の黒鉛の伸びが少なく綺麗にまとまる姿を見せた。また「磁ケシ」は黒鉛が伸びて消えづらいものの、消しカスを磁石で集められる機能には「何回やっても感動するな」と喜びの表情を浮かべる。
終盤に登場した透明な「クリアレーダー」は、素材が硬くツルツルしているため、「ちょっと待って、真っ黒」「めちゃくちゃ滑る」と最大の伸びを見せたが、最終的には消去に成功した。
動画の随所で、鉛筆のH（Hard）やB（Black）の意味といった豆知識も解説され、単なる検証にとどまらない学びの多い内容となっている。最後は12Bと消しゴムのどちらが勝ったか、視聴者に判定を求めて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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