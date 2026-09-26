きょう26日未明、岐阜県各務原市で、マンション6階のベランダから4歳と1歳の女の子が父親に投げ落とされ、父親が殺人未遂の現行犯で逮捕されました。子どもは2人とも搬送時に意識があり、病院で手当てを受けています。

【写真を見る】【速報】4歳と１歳の娘2人をマンション6階のベランダから投げ落とす 25歳父親を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕 岐阜･各務原市

逮捕されたのは各務原市川島松原町のアルバイト三浦友和容疑者25歳です。警察によりますと、三浦容疑者は、きょう26日午前4時20分ごろ、住んでいたマンション6階のベランダから、4歳の長女と1歳の次女を下に投げ落とした、殺人未遂の疑いがもたれています。

不測の事態に備え 下にマットを…

警察はきのう午後11時半ごろに、三浦容疑者の妻から「夫婦げんかで夫に腕をつかまれた」との110番通報を受け、事情を聴きに行きましたが、三浦容疑者が応じず家に閉じこもったままの状況が続きました。

不測の事態に備え、下にマットを敷いたり大勢の警察官が待機したりしていましたが、きょう午前4時20分ごろ、警察が突入しようとしたところ、三浦容疑者が子ども2人を投げ落としたということです。

子ども2人はいずれも、搬送時に意識があり、病院で治療を受けているということです。三浦容疑者は殺人未遂で現行犯逮捕されましたが、警察の調べに対し、黙秘しているということです。