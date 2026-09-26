朝、出勤しようとしたら、玄関のドアノブになぜか市指定のゴミ袋が！？帰宅後、付いている手紙を読むと……。その内容がSNSに公開されると、記事執筆時点で490万回以上も閲覧され、「朝からとてもほっこりしました」「良い子だなぁ」といった声が寄せられました！

【写真：玄関のドアノブになぜか『袋』がかかっていて…中に入っていた『手紙』の内容】

️玄関ドアにかかっていたもの

Threadsアカウント「@torakichino」さまに投稿された、投稿者さまが体験した心温まるお話が話題になっています。

ある日の朝、投稿者さまが出勤しようと玄関を出ると、ドアノブに袋がかかっていたのだそう。その中には、なんと市指定のゴミ袋が！

「え？」と思いながらも、朝はバタバタしていたという投稿者さま。その時はそのまま家を出て、帰ってくるとかかっていた袋に手紙が付いていたのだそう。

そして、「なんだろう？」と思い、手紙を開いてみると……

なんと、お手紙は引っ越しをしてしまうという同じアパートの入居者さんからだったと言います。中には毎日ジムへ行くときに家の中から外を覗く前髪の短い猫さんに楽しませてもらっていたとのメッセージが！

楽しい期間を過ごさせてもらったお礼に、余った市指定ゴミ袋を譲ってくださったのだそう。なんて心温まるお手紙なのでしょう！

️猫さんが運んできた温かい繋がり

そんな楽しい期間を飼い主の知らぬ間に与えていたのは、投稿者さまのお家の猫「大福」くん。

きっと『監視猫』とニックネームをつけられるほど、じーっとジムへ行く手紙の方を覗いていたのでしょう。

そんな大福くんを通して行われた手紙のやり取りは、Threadsに投稿されると瞬く間に多くの注目を集めました。

コメント欄には「なんかうるっとしました」「猫さんは幸せを運んできますね♡」「その方にとって優しい時間だったんですね」といった声が寄せられています。

そんな素敵な縁を繋げてくれた大福くんの様子は、Threadsアカウント「@torakichino」さまにて紹介されています。

大福くん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Threadsアカウント「@torakichino」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。