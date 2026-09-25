『探偵！ナイトスクープ』、あいみょんが再び登場 「命の恩人を探して」に続報 証言に食い違い…事実検証へ
きょう25日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、シンガー・ソングライターのあいみょんが依頼者として登場した「生駒山で助けてくれた命の恩人を探して」の続編「あいみょんの命の恩人が見つかった!?」を届ける。
【写真】12年前の姿も…『探偵！ナイトスクープ』、あいみょんが再び登場
5月22日に放送された『生駒山で助けてくれた命の恩人を探して』を拝見したという奈良県の女性（57）が依頼者。あのあいみょんが依頼者で、12年前にヒッチハイクで車に乗せてくれた命の恩人を探しているという内容に、家族みんなでビックリした。
依頼者は12年前に、生駒山上遊園地へたどり着けず、遭難して困っている若い女性2人を遊園地へ送り届けた記憶があると言う。今思えば、あの女性はあいみょんだったような気がする。どうか、本人に、「無事に帰れて良かったわ！」と伝えさせてもらえないだろうか、というもの。
あいみょんに会わせる前に「ただのファンに会わせるわけにはいかない。本物かどうか確かめる」と事前確認の徹底に息巻く永見探偵。依頼者はネットでこの一件を知り、録画していた放送を見て「私だ」と確信したという。
同乗していた娘も「絶対、ウチや」。依頼者の証言によればその日、若い女の子2人が自動車専用道路を歩いていた。そこで心配になり、戻って車に乗せてあげたのだとか。が、そこまでは放送を見ていれば分かることで、写真もないとあって、永見探偵の疑惑は晴れない。
しかも、当時娘さんは中学1年生で、あいみょんの「幼稚園ぐらいの女の子」との証言とも食い違う。「（体は）小さい方でした」と話す娘さんに、何と永見は「首謀者は娘さんか?!」とまで疑い始める。
すると依頼者の口から、放送には乗らなかった本人だけしか知りえない事実が飛び出す。果たして、依頼者は本当にあいみょんの命の恩人なのか？はたまた、ただのファンなのか…。
【写真】12年前の姿も…『探偵！ナイトスクープ』、あいみょんが再び登場
5月22日に放送された『生駒山で助けてくれた命の恩人を探して』を拝見したという奈良県の女性（57）が依頼者。あのあいみょんが依頼者で、12年前にヒッチハイクで車に乗せてくれた命の恩人を探しているという内容に、家族みんなでビックリした。
あいみょんに会わせる前に「ただのファンに会わせるわけにはいかない。本物かどうか確かめる」と事前確認の徹底に息巻く永見探偵。依頼者はネットでこの一件を知り、録画していた放送を見て「私だ」と確信したという。
同乗していた娘も「絶対、ウチや」。依頼者の証言によればその日、若い女の子2人が自動車専用道路を歩いていた。そこで心配になり、戻って車に乗せてあげたのだとか。が、そこまでは放送を見ていれば分かることで、写真もないとあって、永見探偵の疑惑は晴れない。
しかも、当時娘さんは中学1年生で、あいみょんの「幼稚園ぐらいの女の子」との証言とも食い違う。「（体は）小さい方でした」と話す娘さんに、何と永見は「首謀者は娘さんか?!」とまで疑い始める。
すると依頼者の口から、放送には乗らなかった本人だけしか知りえない事実が飛び出す。果たして、依頼者は本当にあいみょんの命の恩人なのか？はたまた、ただのファンなのか…。