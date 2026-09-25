愛知・名古屋アジア大会

愛知・名古屋アジア大会の卓球男子団体戦決勝が24日、スカイホール豊田で行われ、チーム世界ランク2位の日本が同1位・中国を3-2で撃破。1966年バンコク大会以来、60年ぶりに金メダルを獲得した。敗れた中国では衝撃が広がる中、母国メディアは世界ランク1位王楚欽の言葉を伝えている。

卓球ニッポンが快挙を成し遂げた。第1試合は世界ランク3位の19歳・松島輝空と同1位の王楚欽が対戦。2ゲームを連取したが、逆転負けを喫した。第2試合は世界4位の張本智和が15位の温瑞博を撃破。続く第3試合、世界13位の戸上隼輔が8位・林詩棟を相手に奮闘を見せるも1-3で敗れた。

後がなくなった日本は第4試合、張本が王楚欽に挑戦。第1ゲームを先取すると波に乗り、「チョレイ」の雄叫びを会場に響かせ、難敵をストレート（11-7、11-4、11-9）で破った。そして最終第5試合は松島が温瑞博と激突。張本がつないだバトンを受けた19歳は勝負強さを見せ、1966年バンコク大会以来、60年ぶりの金メダルへ導いた。

中国メディア「澎湃新聞」は試合後の選手コメントを紹介。王楚欽は「団体戦は終わりましたが、結果は決して満足できるものではありませんでした。自分自身にも反省すべき点がありました」と反省の弁。「大会はまだ終わっていません。選手には気持ちを切り替えて、次の試合に向かってほしいです」と前を向いた。

松島との第1試合で3-2と勝利し幸先良いスタートだったが、第4試合では張本にストレート負け。「もっとうまくできたはずだと思います」と自らのプレーを振り返り、「やはり実力に差があったと感じています」と認めていた。



（THE ANSWER編集部）