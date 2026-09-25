米袋にすっぽりハマって“悟りを開く”猫に4.4万いいね 救出した直後、まさかの行動に「まったく懲りていない」
朝目覚めると、なぜか米袋の紐にすっぽりとハマり、身動きが取れなくなっている猫の写真がThreadsに投稿され、話題となっている。mizukiさん（@mzkmar1116）が「朝起きたら米袋に捕まっていた猫。」と投稿した画像には4.4万いいねが集まり、そのシュールな姿に多くの反響が寄せられた。思わぬ形で米袋にハマってしまった猫の様子や、その後の救出について、mizukiさんに話を聞いた。
【写真】「助けてもらえますかね？」米袋にハマった猫のなんとも言えない“悟り顔”
--朝起きて、米袋にハマっている猫ちゃんを見つけた時はどう思いましたか。
「米袋に捕まっている彼を見つけて、『えっと、何してるのかな？ どうして、そこにはまってるのかな？』とツッコミつつも、人間があまり騒ぐと暴れてしまうかもと咄嗟に思い、静かに膝から崩れ落ちて、しばらく笑ってしまいました」
--そもそも猫ちゃんはどのようにして米袋にハマってしまったのでしょうか。
「もともと満杯に入っている米袋の上に乗ることや、紐をガムのように噛むことがとても好きな子なんです。この日も、『米袋乗っちゃうぞ♪』といつも通り跳んで乗ったのだと思います。おそらくその後、括っている紐の下に顔と前足を興味本位で突っ込んでみたのでしょう。しかし、新しい米袋の表面って案外つやがあってつるつると滑るんですよね。そのため、前に進もうとすると前足が滑ってしまい、後ろに戻ろうとすると後ろ足が滑ってしまい、自力で安定した足運びができず、踏ん張ることもできず、どうにもできなくなってしまったのだと推測しています。その結果、写真のように足をぷらーんと宙に浮かべるような姿勢になってしまったようです」
--身動きが取れなくなっている間、猫ちゃんはどのような様子でしたか。
「まったく鳴くこともなく、暴れることもなく、まるで悟りを開いているような顔をしていました。『あ、すみません…出来心でいたずらしたらこの通り降りられなくなりまして……あの、ちょっと、助けてもらえますかね？』と訴えているようにも感じる表情でした」
--猫ちゃんのお名前や年齢、普段の性格を教えてください。
「名前は琥珀で、今年3歳になりました。基本的におっとりとした性格で、なかなか鈍臭い子なので、想定外のいたずらをすることはあまりありません。今回も『ああ、君ならそうなってしまっても不思議じゃないね…』と笑ってしまいました」
--猫ちゃんを米袋からどのように救出したのでしょうか。
「『面白すぎるので、すまん』と声をかけてから写真をすばやく3枚撮らせてもらい、後ろから抱っこして救出しました。が、床に下ろしたところ、再び勢いよく米袋に乗ろうとしていました。まったく懲りていないようです」
--朝起きて、米袋にハマっている猫ちゃんを見つけた時はどう思いましたか。
「米袋に捕まっている彼を見つけて、『えっと、何してるのかな？ どうして、そこにはまってるのかな？』とツッコミつつも、人間があまり騒ぐと暴れてしまうかもと咄嗟に思い、静かに膝から崩れ落ちて、しばらく笑ってしまいました」
--そもそも猫ちゃんはどのようにして米袋にハマってしまったのでしょうか。
「もともと満杯に入っている米袋の上に乗ることや、紐をガムのように噛むことがとても好きな子なんです。この日も、『米袋乗っちゃうぞ♪』といつも通り跳んで乗ったのだと思います。おそらくその後、括っている紐の下に顔と前足を興味本位で突っ込んでみたのでしょう。しかし、新しい米袋の表面って案外つやがあってつるつると滑るんですよね。そのため、前に進もうとすると前足が滑ってしまい、後ろに戻ろうとすると後ろ足が滑ってしまい、自力で安定した足運びができず、踏ん張ることもできず、どうにもできなくなってしまったのだと推測しています。その結果、写真のように足をぷらーんと宙に浮かべるような姿勢になってしまったようです」
--身動きが取れなくなっている間、猫ちゃんはどのような様子でしたか。
「まったく鳴くこともなく、暴れることもなく、まるで悟りを開いているような顔をしていました。『あ、すみません…出来心でいたずらしたらこの通り降りられなくなりまして……あの、ちょっと、助けてもらえますかね？』と訴えているようにも感じる表情でした」
--猫ちゃんのお名前や年齢、普段の性格を教えてください。
「名前は琥珀で、今年3歳になりました。基本的におっとりとした性格で、なかなか鈍臭い子なので、想定外のいたずらをすることはあまりありません。今回も『ああ、君ならそうなってしまっても不思議じゃないね…』と笑ってしまいました」
--猫ちゃんを米袋からどのように救出したのでしょうか。
「『面白すぎるので、すまん』と声をかけてから写真をすばやく3枚撮らせてもらい、後ろから抱っこして救出しました。が、床に下ろしたところ、再び勢いよく米袋に乗ろうとしていました。まったく懲りていないようです」