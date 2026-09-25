打順固定を推奨「変に打順を変える戦い方はするべきではない」

掛布雅之「この一発が流れを作った」阪神・坂本誠志郎の逆転弾と冷静なリードを大絶賛

「審判との勝負をするべきではない」掛布雅之が阪神・森下翔太の態度に苦言！連覇へ向けた課題とは

ミスタータイガース掛布雅之が指摘する阪神の盲点「ベンチとグラウンドの意識のズレ」

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チャンネル情報

「掛布雅之の憧球（かけふまさゆきのどうきゅう）」とは 掛布雅之のYouTubeチャンネル「掛布雅之の憧球」は、自身の野球に対する素直な思いをストレートに視聴者に届けるコンテンツを提供していくチャンネルです。