◇プロ野球パ・リーグ 楽天 6-0 日本ハム(24日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

楽天の前田健太選手が日本ハム戦に先発登板し、9回無失点の好投。今季5勝目を挙げ、日米通算170勝をマークしました。

前田投手は初回、2アウトから打球が右腕付近に直撃するアクシデント。苦もんの表情を見せますが、続投すると続く万波中正選手をライトフライに打ち取り、無失点の立ち上がりを見せます。

続く2回は3者凡退、3回は3者連続三振で前の回から4者連続三振を見せます。その後も好投を続け、7回まで日本ハム打線をわずか1安打に抑える圧巻の投球を披露しました。

打線は8回、1アウト2塁3塁から村林一輝選手がタイムリーを放ち1点を先制すると、その後2アウト満塁のチャンスを作り太田光選手が走者一掃のタイムリーツーベースで4点を奪いました。

8回裏のマウンドにも上がった前田投手はこの回はわずか8球で3者凡退、9回は先頭を空振り三振で23人連続アウト。続く水谷瞬選手にはヒットを打たれますが、内野ゴロとショートライナーで後続を打ち取り、9回を116球、2安打、9奪三振、無四球、無失点で2014年以来、12年ぶりの完封勝利。今季5勝目を挙げた前田投手は日米通算170勝達成となりました。