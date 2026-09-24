右上腕二頭筋の炎症で負傷者リスト（ＩＬ）に入っていたドジャースの大谷翔平投手（３２）が２３日（日本時間２４日）の本拠地ロサンゼルスでのパドレス戦で先発復帰した。「２番・ＤＨ」で出場する。の先発は左腕レイ。大谷に代わってホスウェイ・デパウラ外野手（２１）がマイナーに降格した。



デパウラはＩＬ入りした大谷と入れ替わりでメジャー初昇格。前日まで主にＤＨで１１試合に出場して３１打数７安打、打率３割２分３厘、１本塁打、７打点。定評のある選球眼を生かして１１四球を選び、出塁率５割、ＯＰＳ１・０８１をマークしていた。

「でたらめだ」

「これは本当にばかげている」

「一体何をしているんだ」

「ラッシングに執着しているが彼はポストシーズンに何の影響も与えないだろう」

「打率３割２分３厘、ＯＰＳ１・０８１という成績を残した選手を３Ａに送り返すＭＬＢの球団が他にあるか？」

「何てひどい考えだ・３連覇のために大谷はケガをしているし、デパウラのような起爆剤にならない」

「彼こそはこの老朽化したチームに活気を与えた張本人なのに信じられない」

「デパウラは絶対に必要だ」

「この組織は今年、愚かな行動を何度も繰り返してきたが、シーズン最後で最も愚かなことをやった」

デパウラはマイナーに降格してもナ・リーグ地区シリーズへの出場資格は維持される。ロバーツ監督はデパウラを「特別な打者」だと語り、ロースター入りに前向きな考えを示しているが、この決断にファンのブーイングは収まる気配はない。