ここでは誰も寝てはならぬ！　来客用布団を敷いたら...ツンデレ猫の〝威嚇姿〟に14万人もん絶

「人が泊まりに来るというのを察した顔」

【写真集】193.2万表示、14万いいねの威嚇キャット

そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。

Xユーザーの＠kuro_asari5beeさんが2026年8月22日に投稿したのは、マットレスの上に立つ黒い猫ちゃんの写真。全身の毛を逆立てて背中を丸め、鋭い眼差しでこちらを見据えている。その姿はまるで、「ここでは誰も寝かすまい」と言わんばかりだ。

この写真に、Xユーザーからは14万件を超えるいいねのほか、

「誰がボスか教えてやらねば」

「知らぬ奴が我がナワバリに来るだと...」

といった声が寄せられている。

一体何があったのか、飼い主さんに詳しい話を聞いた。

やってきたのは「命の恩人」

"警戒態勢"をとっているのは、あさりちゃん。超ツンデレな6歳の女の子だ。

実はこの時、飼い主さん宅のエアコントラブルにより、あさりちゃんは親御さんのマンションへ一時的に避難中の身だった。慣れないマンション暮らしに加え、連日知らない人の訪問が続いたことで、すっかり気が立ってしまっていたそう。

「そんな時に、来客があると布団が敷かれると言うのを学んだのか、布団を敷いたら全身の毛を逆立ててました」（飼い主さん）

ちなみにこの日泊まりに来たのは、田舎に住む飼い主さんの父親。捨てられていたあさりちゃんを拾って保護した人物で、いわば命の恩人だ。

「知らないとはいえ恩知らずな反応に笑ってしまいました」（飼い主さん）

その後は、部屋中を走り回って威嚇したのち、キャットタワーの上の方へと避難していったという。もっとも、これはいつものことでもあるらしく、特に気にせずそっと見守ることにしたとのこと。

それにしても、こんなに可愛い威嚇では、どんな来客もメロメロになってしまうだろう。（ライター：Met）