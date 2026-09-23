プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2026-27」、9月22日の第2試合にて、BEAST X・中田花奈（連盟）と今期チームに加入したセガサミーフェニックス・佐野ひなこ（最高位戦）が同卓、放送席から「画になる」と絶賛の声が上がり、視聴するファンの間で大きな反響を呼んだ。

【映像】中田花奈＆佐野ひなこ、美麗雀士の2ショット（別カット）

Mリーグ初トップを狙う佐野は、この時点で2万600点持ちの2着目として南1局を迎えた。配牌はマンズとソウズで1メンツずつがあり、赤5筒も抱えたまずまずのチャンス手。ここからビシビシと有効牌を引き入れると、4巡目には絶好のカン4筒引きでテンパイを果たし、感触ばっちりの4・7索待ちで即リーチを敢行した。

アガリ牌は山に8枚すべて残されているという絶好機であったが、9巡目にU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）から6・9索待ちで追っかけリーチが入る。この一発消しで中田が七万をチーしたところ、下家の佐野が6索を掴まされるという不運に見舞われた。

続く南2局、思うような展開にならず悔しさを滲ませる佐野は、デビュー戦でも見せたかわいらしい「ぷく顔」を披露。その横には、Mリーガーとして先輩にあたる中田の姿があった。両者ともに芸能界の第一線で活躍し、グラビアでも絶大な反響を得てきた同士だ。インフルエンサーとしても圧倒的な影響力を誇る2人が麻雀の卓上で真剣勝負を繰り広げる姿に対し、放送席からも「画になる」と絶賛の声が上がった。

麻雀界の時代の変化を象徴するような華やかな2ショットと、佐野の見せた愛くるしい表情に対し、観戦していたファンは大盛り上がり。配信のコメント欄には「ふくれてるぞｗ」「ぷんすかw」「かわいいから許される」「そりゃぷんてするよw」「パイセンがMの厳しさを教えてる」「さのひなは可愛すぎるんよ」「インフルエンサー対決」といった声が殺到した。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

