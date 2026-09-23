Instagramアカウント「サビ猫うにちゃん時々モカちゃん」さまに投稿されたのは、パパさんが1日着たTシャツに夢中になる「うに」ちゃんの姿。幸せそうに脇の部分に顔を寄せてスリスリしていて…？投稿は記事執筆時点で32.2万回再生され、「神回」「これは遺伝子レベルで好きっぽい」との声が上がっています。

【動画：パパが1日着たTシャツの上にいた猫…『まさかの行動』】

床に落ちていたTシャツ

登場するのは、サビ猫の「うに」ちゃんです。ある日、部屋の床にはパパさんが1日着たあとに脱いだという黒いTシャツが置かれていたといいます。

Tシャツを発見したうにちゃんは服の上に陣取り、なにやら気になる様子を見せたのだとか。

しばらくすると、うにちゃんは体勢を崩してTシャツに頬を寄せ始めたとか。単に寝床として使いたいわけではないのか、全身を服にこすりつけるような動きも。どうやらパパさんのTシャツがピンときたのかもしれません。

パパさんの匂いに夢中？

さらに、うにちゃんはTシャツの上でゴロンと横になって毛づくろいを始めたそう。前足をペロペロしながらくつろぐ姿からは、すぐに服の上を離れるつもりはなさそうです。

なかでも気になっていたのが、パパさんの脇が触れていた部分だったこと。うにちゃんは顔を寄せて匂いを嗅いだかと思えば、嬉しそうに頬をスリスリ。予想外の気に入りっぷりにはパパさんも思わず「なにがいいの！？」と驚いてしまったといいます。

猫にとって飼い主さんの匂いは身近なもの。とはいえ、1日着用したTシャツ…それも脇部分を重点的に楽しむうにちゃんの姿には、家族がざわついてしまうのも無理はありません。

モカちゃんがやって来ると…

そんなうにちゃんのもとへ通りすがったのが同居猫の「モカ」ちゃん。Tシャツに夢中なうにちゃんを目にすると、様子を確認するように近くへやって来たそうです。

一方はパパさんのTシャツに顔を寄せ、もう一方はその姿を冷静に眺める（少し引き気味？）という対照的な光景に。最後にはモカちゃんが静かにその場を通り過ぎ、あまりの温度差に家族全員が笑いに包まれたのでした。

投稿には、「ちょwww『熟成されたTシャツ』『それ脇だよ』にめちゃくちゃ笑いました（笑）」「サビちゃんって何でこんな可愛いんやろ」「これは遺伝子レベルでパパさんの匂いが好きっぽい」「身に余る光栄すぎて仕事も筋トレもびちゃびちゃになるまで頑張れる」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「サビ猫うにちゃん時々モカちゃん」では、うにちゃんとモカちゃんの日常を見ることができます。それぞれの個性が感じられる、クスッと笑えるやり取りも楽しめますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「サビ猫うにちゃん時々モカちゃん」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。