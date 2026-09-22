デカすぎるトイプードルの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で48万3000回再生を突破し、「中に人、入ってますよね？」「ほんとにトイプーですか？笑」「ずっしり感すごい(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『本当にトイプー？』お姉ちゃんに抱っこされる11キロの小型犬→規格外の『サイズ感』】

11キロのトイプードル！？

TikTokアカウント「11kgno_dekapoo」の投稿主さんが紹介した、愛犬についてのエピソードが話題です。

お姉ちゃんに抱っこされているのは、トイプードルのいっきゅうちゃん。ところが、よく見ると何やら様子がおかしいのです。

実はいっきゅうちゃん、なんと11キロを超えるデカワンコ。お姉ちゃんに抱っこされると、まるで大きなぬいぐるみを抱えているようなサイズ感になってしまいます。小型犬とは思えない規格外の大きさに、「本当にトイプー？」と驚いてしまいますね。

そんないっきゅうちゃんですが、お迎えした生後4ヶ月の頃には、すでに体重4キロを超えていたそうです。平均的なトイプードルの体重を大きく上回りながらも、どこから見ても可愛らしい姿は変わりません。

お姉ちゃんに抱っこされながら、ちょこんと上目遣いで見上げる表情は、まるで小さな子どものよう。大きな体とあどけない仕草のギャップが、なんとも愛らしいいっきゅうちゃんでした。

この投稿には「もうトイプードルじゃなくなってるｗ」「本当にぬいぐるみみたい」「存在感ありすぎて可愛い」といったコメントが寄せられています。

色々な犬種と比較すると…

そんな大きないっきゅうちゃんは、ほかの犬種と並ぶと、その絶妙なサイズ感がさらによく分かります。柴犬と比べてみると、なんと一回りほど大きいのだとか。

ところが、ゴールデンレトリバーと並ぶと、さすがに小さく見えます。小型犬なのに柴犬より大きく、大型犬よりは小さい。なんとも不思議なサイズ感です。

そんな規格外ボディのいっきゅうちゃんですが、性格はとっても甘えん坊。まるで3歳児のように、家族に甘えて過ごしているそうです。

大きな体で甘える姿を想像すると、そのギャップに思わずキュンとしてしまいますね。

TikTokアカウント「11kgno_dekapoo」には、いっきゅうちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「11kgno_dekapoo」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。