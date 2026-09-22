韓国の男子バスケットボール代表チームがアジア大会で12年ぶりトップに上がった後、帰国する過程でまたも予定されていたバスが定刻に現れなかった。決勝戦を控え練習場移動用車両がこなくて練習を取り消したのに続き同様の状況が繰り返された。

代表チームのヨ・ジュンソクは21日、自身のインスタグラムに「帰る日までバスが来ません」という文とともに選手らがバスを待つ姿を写した写真数枚を公開した。

写真には選手らがスーツケースと各種荷物をまとめて建物の外で移動用車両を待つ姿が写っていた。一部選手はスーツケースにうつ伏せになったり、荷物にもたれたり、荷物を運ぶカートに座って待ったりもした。

ヨ・ジュンソクはその後、仁川（インチョン）国際空港を通じて帰国した後に取材陣と会い当時の状況を説明した。彼は「とても我慢したがとても頭にきてそうした。帰国する日までこうだったので。連絡がつかなかったと言っていた。そうしているうちに現地のスタッフが連絡を取ってくれてなんとか乗れはしたが朝から大変だった」と話した。

決勝戦当日の車両問題に対しても「とても頭にきました。重要な試合を控えてそんなことが起こって少し腹が立った」という趣旨で話した。

代表チームは前日の20日に日本との決勝戦を控えて午前中に練習を進める予定だったが、午前10時に宿舎に到着するはずだった車が現れず、結局練習を取り消した。毎日新聞も大会側が用意した車が来なかったため韓国代表チームが決勝戦前の練習を取りやめたと報道した。

開催国日本との決勝戦を控え発生したことだけに韓国のネット上ではいわゆる「ホームの洗礼」なのではないかとの疑惑も提起された。ただ現在まで車両問題に故意性があったという事実は確認されていない。

日本メディアもこの問題を取り上げた。日本スポーツメディア「ザ・ダイジェスト」は21日の決勝戦を控え韓国代表チームの移動用車両が現れなかった事実を伝え、日本人の間でも驚きと韓国代表チームに対する同情が出ていると報道した。メディアが紹介した日本のネットユーザーは「信じられない！」「これホンマにアカン」「韓国は練習できなかったのにすごかったとしか言いようがない」などの反応を見せた。

大韓体育会は決勝当日に発生した車両問題と関連し、大会組織委員会とアジア・オリンピック評議会（OCA）に抗議書簡を送る予定で、組織委高位関係者との面談も要請する計画だと明らかにした。

韓国代表チームは20日、2026愛知・名古屋アジア大会バスケットボール男子決勝で日本を67－57で破り金メダルを獲得した。韓国の男子バスケットボールのアジア大会優勝は2014年の仁川（インチョン）大会から12年ぶりだ。