「何か事情がありそうだ」　とある居酒屋で頭を抱えていた猫に2.1万人注目「相談のるよ～」

「何か事情がありそうだ」

【写真集】22.7万表示、2.1万いいねの〝悩む猫〟

そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。

Xユーザーの広島県尾道市の果物店「福直フルーツ」の公式X（＠FukunaoFruits）が2026年7月28日に投稿したのは、木製テーブルの上で頭を抱えて丸まる1匹の猫の写真。

両手で顔をすっぽりと覆い隠し、ぴくりとも動かない。

深刻な悩みでも抱えているかのような空気が漂っている。

いったい、この子に何が......？

福直フルーツに詳しい話を聞いた。

お気に入りの場所で...

何か事情がありそうな猫ちゃんは、尾道で暮らしている「にゃにゃこ」。地域の人々に愛されるアイドル猫で、お店や近所を自由に散歩しているという。人懐っこく穏やかな性格なんだとか。

最近は近くの居酒屋「出汁と酢」の店先のテーブルがお気に入りの寛ぎスポット。頭を抱えている写真は、そんなお気に入りのテーブルで撮影されたもの。その道をよく通る常連客が「いい写真が撮れたよ」と福直フルーツに持ち込んでくれたものだという。

「写真を見た瞬間、『何か事情がありそうだ。』という言葉が自然と浮かびました。まさか全国の皆さんが、それぞれ自由に物語を想像しながら楽しんでくださるとは思っておらず、大きな反響に驚いています。」（福直フルーツ）

この写真に、Xユーザーからは1万5000件を超えるいいねのほか、