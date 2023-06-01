トッテナム戦で躍動した鈴木。（C）Getty Images

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　プレミアリーグは現地９月21日、第５節の週間ベスト11を発表。アストン・ビラの鈴木彩艶が初選出された。日本人GKとしてはもちろん初めての快挙だ。

　今夏にパルマから加入した日本代表の守護神は、19日に開催されたトッテナム戦で好セーブを連発。正確なフィードで２点目の起点にもなり、チームの今季初勝利（３－２）に大きく貢献した。

　攻守に渡る活躍が認められ、イングランド代表のレジェンドであるアラン・シアラー氏が選ぶリーグ公式のベスト11に名を連ねた。
 
　プレミアリーグ公式の第５節週間ベスト11は以下の通り。

【GK】
鈴木彩艶（アストン・ビラ）

【DF】
ルカ・ヴシュコビッチ（ブライトン）
ヤニク・シュスター（ブレントフォード
ルイス・ホール（ニューカッスル）

【MF】
ジェイドン・アンソニー（ブレントフォード
チェマ・アンドレス（ブライトン）
パスカル・グロス（ブライトン）
アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）

【FW】
シャラランポス・コストゥラス（ブライトン）
ブライアン・ブロビー（サンダーランド）
ニコラス・ジャクソン（アストン・ビラ）

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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