攻守に躍動した鈴木彩艶がプレミアリーグ公式の週間ベスト11に選出！英レジェンドが選定、日本人GKでは初の快挙
プレミアリーグは現地９月21日、第５節の週間ベスト11を発表。アストン・ビラの鈴木彩艶が初選出された。日本人GKとしてはもちろん初めての快挙だ。
今夏にパルマから加入した日本代表の守護神は、19日に開催されたトッテナム戦で好セーブを連発。正確なフィードで２点目の起点にもなり、チームの今季初勝利（３－２）に大きく貢献した。
攻守に渡る活躍が認められ、イングランド代表のレジェンドであるアラン・シアラー氏が選ぶリーグ公式のベスト11に名を連ねた。
プレミアリーグ公式の第５節週間ベスト11は以下の通り。
【GK】
鈴木彩艶（アストン・ビラ）
【DF】
ルカ・ヴシュコビッチ（ブライトン）
ヤニク・シュスター（ブレントフォード）
ルイス・ホール（ニューカッスル）
【MF】
ジェイドン・アンソニー（ブレントフォード）
チェマ・アンドレス（ブライトン）
パスカル・グロス（ブライトン）
アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）
【FW】
シャラランポス・コストゥラス（ブライトン）
ブライアン・ブロビー（サンダーランド）
ニコラス・ジャクソン（アストン・ビラ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表守護神が神セーブ連発＆正確フィードで追加点の起点に！
今夏にパルマから加入した日本代表の守護神は、19日に開催されたトッテナム戦で好セーブを連発。正確なフィードで２点目の起点にもなり、チームの今季初勝利（３－２）に大きく貢献した。
攻守に渡る活躍が認められ、イングランド代表のレジェンドであるアラン・シアラー氏が選ぶリーグ公式のベスト11に名を連ねた。
プレミアリーグ公式の第５節週間ベスト11は以下の通り。
鈴木彩艶（アストン・ビラ）
【DF】
ルカ・ヴシュコビッチ（ブライトン）
ヤニク・シュスター（ブレントフォード）
ルイス・ホール（ニューカッスル）
【MF】
ジェイドン・アンソニー（ブレントフォード）
チェマ・アンドレス（ブライトン）
パスカル・グロス（ブライトン）
アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）
【FW】
シャラランポス・コストゥラス（ブライトン）
ブライアン・ブロビー（サンダーランド）
ニコラス・ジャクソン（アストン・ビラ）
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本代表守護神が神セーブ連発＆正確フィードで追加点の起点に！