カブスのアレックス・ブレグマン内野手（３２）が顔面にファウルボールを受け、退場するアクシデントが起こった。

ブレグマンは９-１で大勝した２０日（日本時間２１日）の敵地レッズ戦に「４番・三塁」で出場。４回二死から３番・ブッシュは２番手右腕・メイの投じた内角への直球をカットした。このファウルボールがバウンドして三塁側のネクストバッターズサークルの前にいた次打者のブレグマンの顔面に直撃。球場に悲鳴が上がった。

ブレグマンは左頬を抑えながら、小走りに自軍ベンチへ引き揚げた。トレーナーに付き添われ、ダグアウトの階段を下りてクラブハウスへと向かったが、顔には血がにじんでいたという。そのまま病院に搬送され、代打のショーと交代した。

試合後、カウンセル監督は現地メディアに「左の頬骨あたり、目の下を直撃した。現時点ではそれ以上のことは分からない。鼻から少し出血があり、腫れも見られる。本当に、本当に恐ろしい事故だ。彼が無事であることを願っている」と語った。ブッシュも「あっという間の出来事でした。（メイは）力強い球を投げていて、打球も鋭く飛んできました。頭部付近に飛んでくるというのは、いつだって怖いものです。試合に集中しようとはしますが、難しいですね。何よりもまず、彼が無事であることを願っています」と心配した。

その後、ブレグマンは自身のインスタグラムのストーリーズを更新。腫れてふさがった目やアザ、頬についた血の様子を写した写真とともに「みんな、メッセージをありがとう。必ず戻ってくるよ」というメッセージを添えた。

ブレグマンはレッドソックスから今年１月、５年総額１億７５００万ドル（約２７６億円）でカブスにＦＡ移籍。ここまで１５４試合に出場し、打率２割６分２厘、２６本塁打、８９打点、ＯＰＳ．８０４を記録している。８７勝６９敗で地区２位のチームはワイルドカード争いでパドレスと並んで１位。ブレグマンを欠くことになれば大打撃だ。