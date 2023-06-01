リール入団後、３点目を決めた上田。（C）Getty Images

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　現地９月20日に開催されたリーグ・アンの第５節で、上田綺世が所属する（前節終了時点で）首位のリールが最下位のニースと敵地で対戦した。

　22分にオウンゴールで先制を許したリールは、67分にも被弾。２点をリードされたなか、CFで先発した上田が追撃のゴールを奪う。

　79分、自ら起点となった攻撃から、ペナルティエリア内左に裏抜けし、左足でシュート。鋭いフィニッシュで鮮やかにネットを揺らした。
 
　今夏にフェイエノールトから移籍してきた28歳のストライカーは、これで加入後公式戦４戦３発となった。

　その直後の82分にも上田に決定機が訪れるも、ヘディングシュートは相手GKの好セーブに阻まれる。

　リールはこのまま１－２で敗れ、痛恨の国内リーグ初黒星。首位から４位に転落した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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