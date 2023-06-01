上田綺世が鮮烈左足弾、加入後４戦３発！リールは最下位ニースに敗戦、今季初黒星で首位から転落
現地９月20日に開催されたリーグ・アンの第５節で、上田綺世が所属する（前節終了時点で）首位のリールが最下位のニースと敵地で対戦した。
22分にオウンゴールで先制を許したリールは、67分にも被弾。２点をリードされたなか、CFで先発した上田が追撃のゴールを奪う。
79分、自ら起点となった攻撃から、ペナルティエリア内左に裏抜けし、左足でシュート。鋭いフィニッシュで鮮やかにネットを揺らした。
今夏にフェイエノールトから移籍してきた28歳のストライカーは、これで加入後公式戦４戦３発となった。
その直後の82分にも上田に決定機が訪れるも、ヘディングシュートは相手GKの好セーブに阻まれる。
リールはこのまま１－２で敗れ、痛恨の国内リーグ初黒星。首位から４位に転落した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】２戦連発！上田綺世の鮮烈ヘッド弾
22分にオウンゴールで先制を許したリールは、67分にも被弾。２点をリードされたなか、CFで先発した上田が追撃のゴールを奪う。
79分、自ら起点となった攻撃から、ペナルティエリア内左に裏抜けし、左足でシュート。鋭いフィニッシュで鮮やかにネットを揺らした。
今夏にフェイエノールトから移籍してきた28歳のストライカーは、これで加入後公式戦４戦３発となった。
その直後の82分にも上田に決定機が訪れるも、ヘディングシュートは相手GKの好セーブに阻まれる。
リールはこのまま１－２で敗れ、痛恨の国内リーグ初黒星。首位から４位に転落した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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