YouTubeチャンネル「pon203」では、インコと猫の驚きの日常が投稿されており、「見ていて飽きない」「かわいい」の声が続出しました。

【画像5枚】インコ、あおりよる…！ 猫はコタツから出る気がいっさいない（笑）

まさかのインコと猫が…！？ 仲良しな映像

注目を集めたのは「チョイチョイする猫」という動画。こたつから顔と片方の手を出した猫・ちゃまの前で、白色のインコ・うーちゃんが鳴いている場面からスタートします。手を伸ばせば届いてしまうような距離で、実際にうーちゃんのくちばしに触れる瞬間も。しかしうーちゃんは逃げるどころか、ちゃまのそばをうろうろ。

ちゃまが両手を伸ばしてうーちゃんをキャッチしようとしますが、力加減はやさしく爪も出ていません。うーちゃんも「ピュロロロロ」と鳴きながら、ちゃまの手をうまくかわしていきます。「ほらほら、こっちだよ」とちゃまをあおっているのでしょうか。

猫の本能としては“絶好のチャンス”のはず。しかし、優しくチョイチョイしているだけでけがをさせるような素振りはいっさいなし。まさに、種族を超えた友情を感じさせるシーンです。

ちゃまとうーちゃんの攻防戦はしばらく続いたものの、徐々にちゃまの動きが緩慢になっていきます。どうやら眠気の方が勝り始めた様子。「もっと遊ぼうよ！」と動き回るうーちゃんに対して、ちゃまは「もう寝たいんだけどニャ」と訴えるようなまなざしを向けていました。

インコと猫のほのぼの動画に、「こたつから出ないのがかわいいね」「チョイチョイがたまらない」「にゃんこが優しい性格なんだろうなあ」「YouTubeの半分はこういう動画でいいよ。まじで」「すてきな動画をありがとう」といったコメントが多数寄せられていました。