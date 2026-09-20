■第20回 アジア競技大会 男子バスケットボール 決勝 日本 57－67 韓国（20日、愛知国際アリーナ）

【写真を見る】アジア大会に挑む男女32人

32年ぶりに日本開催となったアジア大会愛知・名古屋2026。バスケットボールの決勝で男子日本代表（世界ランク22位）は韓国（同57位）に57ー67で敗れ、銀メダルとなった。64年ぶりに決勝進出となった日本だったが、グループリーグで一度敗れた相手に、決勝でも再び屈した。



日本はグループリーグを2勝1敗で2位通過。16日の準々決勝ではチャイニーズ・タイペイ（同71位）を85ー78で下し、3大会ぶりのベスト4進出を決めた。18日の準決勝では中国（同30位）に99ー77で勝利し、1962年のジャカルタ大会以来、64年ぶりとなる決勝進出を決めた。



決勝の相手・韓国とはグループリーグ第3戦で対戦し、17点差で敗れた。リベンジ、そして初の金メダルを目指す日本のスタメンはSF・金近廉（23）、PF・川島悠翔（21）、PG・小川敦也（24）、C・アレックス・カーク（34）、SG・高島紳司（25）と、開幕から6戦連続で同じ5人となった。

第1クォーター（Q）、日本は金近が3ポイント（P）を決めれば、韓国も3Pを決め返す。互いに体をぶつけ合う激しいプレーの応酬で幕を開けた決勝は、相手に3連続得点を許し、5－11とリードを許す。激しいリバウンド争いに会場が大いに沸く中、黒川虎徹（25）のパスを受けた210㎝の狩野富成（24）がダンクを決めると、黒川も連続得点で12－12の同点に追いつく。さらに山﨑一涉（23）のシュートで14－12と逆転に成功すると、終了間際にも山﨑がフェイダウェイを決めて16－12と、日本がリードして第1Qを終えた。

第2Q、韓国に3Pを2本決められ、20－20と試合を振り出しに戻された日本。ゴール下のリバウンドを韓国に奪われ、22－24と逆転される。日本は相手のディフェンスの前にシュートをブロックされ、点差を詰めることができない。それでも金近の3Pやカークのシュートで必死に食い下がり、28－28の同点で前半を終えた。



第3Qは韓国の3P攻勢に、小川が3Pを連続で成功させ食らいつく。しかし、その直後、韓国のエース・イ ヒョンジュン（25）に連続で3Pを決められ、39－44と5点のリードを許す。

ハーパー ジャンローレンスジュニア（23）も3Pを2本決めるが、韓国に3Pや連続ポイントを決められ、47－55と8点ビハインドで最終第4Qに突入した。

日本は相手反則で得たフリースローも失敗するなど、点差を詰めることができない。イ ヒョンジュンも止められず、韓国に3連続得点を決められる。それでも日本は金近が3Pを決めるなど最後まで諦めずに戦ったが一歩及ばず、韓国に敗れ銀メダルとなった。



チーム最多の13得点をマークした金近は「僕たちは優勝を目指してたので、この結果に満足せずに、これからもしっかりと日本のバスケットボールをさらに強くできるように頑張りたい」と、前を向いた。



【男子日本代表の日程・結果】

■グループリーグ・グループA

9月10日 〇98ー53 インドネシア

9月11日 〇86ー80 サウジアラビア

9月13日 ●83ー100 韓国

■準々決勝

日本 〇85－78 チャイニーズ・タイペイ

■準決勝

9月18日（金）

〇韓国 77ー51 イラン

〇日本 97ー77 中国

■3位決定戦

9月20日（日）〇イラン 79ー70 中国

■決勝

9月20日（日）●日本 57ー67 韓国