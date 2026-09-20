俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は20日、第36話「姫若子（ひめわこ）と鬼若子（おにわこ）」が放送され、羽柴秀長を総大将とした「四国攻め」（天正13年・1585年）が描かれた。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第36回は、羽柴秀吉（池松壮亮）は織田信雄（山脇辰哉）と和睦し、徳川家康（松下洸平）との戦はいったん収束。しかし、悲願の四国一統へ長宗我部元親（磯部寛之）が反旗を翻した。秀吉は、四国攻めの総大将に羽柴秀長（仲野太賀）を指名。秀長は兄の力を世に誇示しようと、天然の要害・四国に対して大規模作戦を実行。その頃、秀吉は“ある重要な目的”のため京を訪れる…という展開。

元親は阿波・白地城に籠城。秀長は谷忠澄（堀部圭亮）を通じて元親に美しい小袖を届け、説得を試みた。忠澄は「殿を説き伏せることができるがは、あの時の殿しかおらぬと。あれが真の長宗我部元親ながじゃと」。第25回（6月28日）の「京都御馬揃え」（天正9年・1581年）の際、女物の装束をまとう元親と小一郎が再会したのが布石だった。元親は小袖を手に取り、涙した。

元親は秀長のいる阿波・一宮城へ。

元親「わしにとって四国一統は、苦しい夢であった。戦に明け暮れ、いつの間にか人を殺めることにも、なんちゃあ感じんなった。わしは、そんな己が恐ろしゅうて。じゃき、こうして美しいもんに身を包み、心の中に潜む醜き鬼を、封じてきたがでございます。この姿を、真のわしじゃと言うてくださった貴殿の言葉は、

わしにとって救いでございました」

秀長「もしも違う出会いであったなら、わしらは友になれていたかもしれぬな」

元親「なんでそこまでわしのことを」

秀長「好きじゃき」

2人は笑い合う。

元親「まだ、遅うあるまい。今この時より、そうなればええがじゃ！この元親、これよりは上様の臣下となり、天下一統の夢を、お手伝いをいたしまする」

長宗我部元親の幼少期の外見は色白・細面、性格もおとなしく「姫若子」と揶揄されたという。しかし、数え年23歳で迎えた遅めの初陣「長浜の戦い」（永禄3年・1560年）で勇猛果敢な「鬼若子」に変貌して称賛されたといい、今回はこの逸話をアレンジした。

ドラマ初出演ながらも元親役を好演し、異例の起用に応えて話題を集めてきたのが、ロックバンド［Alexandros］のベース担当・磯部寛之。この夜も、SNS上には「長宗我部元親劇場。ドロス磯部寛之さん、これで演技経験なしなの？」「初演技とは思えぬ好演と存在感に引き込まれました」「登場の度に“本業はベーシストなんだよね？”と毎回確認しちゃう。今回も演技が素晴らしく確認してしまった」などと熱演に驚きや称賛の声が相次ぎ、反響を呼んだ。

次回は27日、第37話「秀長の国」。新章・第9章「大和郡山編」の幕が上がる。