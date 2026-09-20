「ボ、ボリューミー」テレ朝お天気お姉さんのリブニットワンピ姿に「スタイル抜群」の声
お天気キャスターの今井春花が19日にInstagramを更新。リブニットワンピース姿のオフショットを披露すると、ファンから反響が集まった。
【写真】「スタイル抜群」今井春花、リブニットワンピの全身ショット
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
そんな彼女が「土曜日の天気予報もありがとうございました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、胸に大きなリボンがあしらわれたリブニットのワンピースを着て、カメラに微笑みかける姿が収められている。
ワンピース姿であらわになった見事なスタイルに、ファンからは「可愛すぎます」「スタイル抜群」「ボ、ボリューミー」「春花ちゃんのニットワンピは最高」などの声が相次いでいる。
引用：「今井春花」Instagram（@imaisakura_）
【写真】「スタイル抜群」今井春花、リブニットワンピの全身ショット
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
ワンピース姿であらわになった見事なスタイルに、ファンからは「可愛すぎます」「スタイル抜群」「ボ、ボリューミー」「春花ちゃんのニットワンピは最高」などの声が相次いでいる。
引用：「今井春花」Instagram（@imaisakura_）