スピワ井戸田、“4年間隠し続けた”高級愛車を披露「色すごくないですか？」
お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤が19日までにYouTube「ハンバーグ師匠チャンネル」を更新。動画の中で“4年間隠し続けた”高級愛車を披露した。
【動画】スピワ井戸田、愛車の色がすごい！
2022年8月5日に公開された動画の中で、12年ぶりに購入した車「BMW 330ciカブリオレ」を公開していた井戸田。以降は一度も動画の中で披露されることなく、4年の月日が流れていた中で、19日に「納車以来、4年間隠し続けてきた愛車BMW。」と題した動画を公開。
動画の中で井戸田は、今もカブリオレを所有し、乗っていることを報告しつつ「BMW…いろいろあれからごちょごちょ多少いじって、久しぶりに乗ってみると、やっぱり気持ちいい」と語り、現在のカブリオレを披露した。
納車されたばかりの頃は、ボディカラーが落ち着いたシルバーだったカブリオレ。しかし現在のボディカラーは目の覚めるような鮮やかなブルー。動画のスタッフが「色がすごくないですか？」とつぶやくと、井戸田は「ラッピングしまして。この色、最高でしょ」と笑顔を見せた。
すっかり生まれ変わっていた井戸田の愛車に、ファンからは「さいこーじゃーーん!!」「この色いいですね！すきです！」「目が覚める鮮やかな色でカッコいい」「かっけー!!センスありますね!!」などの声が集まっている。
引用：YouTube「ハンバーグ師匠チャンネル」
【動画】スピワ井戸田、愛車の色がすごい！
2022年8月5日に公開された動画の中で、12年ぶりに購入した車「BMW 330ciカブリオレ」を公開していた井戸田。以降は一度も動画の中で披露されることなく、4年の月日が流れていた中で、19日に「納車以来、4年間隠し続けてきた愛車BMW。」と題した動画を公開。
納車されたばかりの頃は、ボディカラーが落ち着いたシルバーだったカブリオレ。しかし現在のボディカラーは目の覚めるような鮮やかなブルー。動画のスタッフが「色がすごくないですか？」とつぶやくと、井戸田は「ラッピングしまして。この色、最高でしょ」と笑顔を見せた。
すっかり生まれ変わっていた井戸田の愛車に、ファンからは「さいこーじゃーーん!!」「この色いいですね！すきです！」「目が覚める鮮やかな色でカッコいい」「かっけー!!センスありますね!!」などの声が集まっている。
引用：YouTube「ハンバーグ師匠チャンネル」