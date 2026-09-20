香取慎吾はバレー部、仲里依紗は野球部のマネージャーに 『高校生家族』新場面写真11点
俳優・歌手の香取慎吾が主演する映画『高校生家族』（2027年1月8日公開）から、家族全員で高校に通う家谷家の部活動や友情、恋を捉えた場面写真11点が公開された。
【画像】映画『高校生家族』場面写真があと10点
原作は、仲間りょうが2020年から2023年まで「週刊少年ジャンプ」で連載した同名漫画（集英社ジャンプコミックス）。父、母、息子、幼い娘、さらには飼い猫まで高校生になる家族を描いたコメディーで、独特なせりふ回しと温かな笑いで人気を集めた。
実写映画では、父・一郎を香取、母・静香を仲里依紗、長男・光太郎を齋藤潤、妹・春香を永尾柚乃が演じ、高校生になった飼い猫・ゴメス役で俳優猫の大福が出演する。監督は「おっさんずラブ」シリーズや『Gメン』の瑠東東一郎、脚本はヨーロッパ企画の上田誠が担当した。
場面写真には、男子バレーボール部に入った一郎（香取）が、マネージャーの赤井琴音（本田望結）のそばでボール拾いに励む姿を収録。1年生エースの洲崎透流（水沢林太郎）や、3年生主将の成瀬清太郎（木村柾哉／INI）らが肩を組み、試合へ臨む様子も切り取られている。
バレー部の監督・川藤強（尾上松也）は、一郎の中学時代の後輩。かつての先輩と後輩が、高校生と部活動の監督という逆転した立場で再会する。それでも、憧れだった部活青春にどっぷり浸かる一郎に注目だ。
一方、普通の高校生活を送りたい長男・光太郎（齋藤）には、同級生の弓木亜梨沙（影山優佳）との甘酸っぱい恋の予感も。2人が並ぶ初々しい姿が公開された。
静香（仲）は野球部のマネージャーとなり、メガホンを手に選手たちを応援。
春香（永尾）は、友人のギャル・ユキ（なえなの）、カナ（足川結珠）とテーブルを囲み、それぞれ学校生活になじんでいく様子が見て取れる。
一方、一郎を会社へ連れ戻そうとする元同僚・青山達也（井ノ原快彦）は、「家谷奪還作戦」を始動。念願だった青春を楽しむ一郎と、再びサラリーマンとして働かせたい青山の攻防も描かれる。
このほか、家谷家と生徒たちが一堂に会した場面や、教室で堂々とくつろぐゴメスの姿も公開された。
【画像】映画『高校生家族』場面写真があと10点
原作は、仲間りょうが2020年から2023年まで「週刊少年ジャンプ」で連載した同名漫画（集英社ジャンプコミックス）。父、母、息子、幼い娘、さらには飼い猫まで高校生になる家族を描いたコメディーで、独特なせりふ回しと温かな笑いで人気を集めた。
場面写真には、男子バレーボール部に入った一郎（香取）が、マネージャーの赤井琴音（本田望結）のそばでボール拾いに励む姿を収録。1年生エースの洲崎透流（水沢林太郎）や、3年生主将の成瀬清太郎（木村柾哉／INI）らが肩を組み、試合へ臨む様子も切り取られている。
バレー部の監督・川藤強（尾上松也）は、一郎の中学時代の後輩。かつての先輩と後輩が、高校生と部活動の監督という逆転した立場で再会する。それでも、憧れだった部活青春にどっぷり浸かる一郎に注目だ。
一方、普通の高校生活を送りたい長男・光太郎（齋藤）には、同級生の弓木亜梨沙（影山優佳）との甘酸っぱい恋の予感も。2人が並ぶ初々しい姿が公開された。
静香（仲）は野球部のマネージャーとなり、メガホンを手に選手たちを応援。
春香（永尾）は、友人のギャル・ユキ（なえなの）、カナ（足川結珠）とテーブルを囲み、それぞれ学校生活になじんでいく様子が見て取れる。
一方、一郎を会社へ連れ戻そうとする元同僚・青山達也（井ノ原快彦）は、「家谷奪還作戦」を始動。念願だった青春を楽しむ一郎と、再びサラリーマンとして働かせたい青山の攻防も描かれる。
このほか、家谷家と生徒たちが一堂に会した場面や、教室で堂々とくつろぐゴメスの姿も公開された。