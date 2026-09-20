20日(日)12時現在、台風25号は、日本の南の海上を1時間におよそ10キロの速さで北よりに進んでいます。すでに関東や東海、近畿、四国の一部が風速15メートル以上の強風域にかかっていて、12時現在、東京都(東京地方)の一部にも強風域がかかり始めました。

東京都(東京地方)が台風25号の強風域に入りました

20日(日)12時現在、東京都(東京地方)の一部にも風速15メートル以上の強風域がかかり始めました。台風25号は、日本の南の海上を1時間におよそ10キロの速さで北よりに進んでいます。関東や東海、近畿、四国の一部が強風域にかかっていて、沿岸部を中心に風が強まってきています。





台風の強さ・大きさ

「台風の強さ」は、風の強さである「最大風速(10分平均)」をもとに、決められます。最大風速が54m/s以上は「猛烈な」、44m/s以上54m/s未満は「非常に強い」、33m/s以上44m/s未満は「強い」です。



「台風の大きさ」は、「風速15m/s以上の半径」をもとに、決められます。風速15m/s以上の半径が800㎞以上は「超大型(非常に大きい)」、500㎞以上800㎞未満は「大型(大きい)」です。



これらの「台風の強さ」や「台風の大きさ」は、台風の災害の規模と必ずしも一致するものではありません。また雨の量や強さは、「台風の強さ」や「台風の大きさ」では表すことができません。



たとえ「強い」台風や「大型」の台風でなくても、大雨など被害をもたらすこともあります。最新の台風情報を確認して、早めの避難など対策を心がけてください。