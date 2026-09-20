23kg減・しなこ、「みなさんが気づいてくれなくて笑」“オトナ”スタイルで印象激変
原宿系インフルエンサーのしなこが19日にXを更新。モデルとして出演した「マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER」のオフショットを披露した。
【写真】しなこ、本人大満足のウエディングドレス姿 全身ショットも
しなこが投稿したのは、19日に神奈川県で開催された「マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER」のオフショット。写真には、衣装のジャケットとミニスカートで佇む姿が収められている。
SNSで23kgのダイエットに成功したことを公表し、改めて注目を浴びているしなこは投稿の中で「#TGC の為に昨日髪を染めてヘアメイクもお洋服に合わせてみたら楽屋ですれ違うみなさんがしなこって気づいてくれなくて面白かった笑 ご挨拶しても『あっ......え？！ しなこ？！？』みたいな反応」とコメント。続けて「しなこっこのみんなもオトナシナコなランウェイ観てくれたかな」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「オトナシナコもだいすきすぎる」「え、しなこちゃん可愛すぎる」「わあっ素敵っすごく綺麗っ」「可愛いしかっこいい！」などの声が集まっている。
引用：「しなこ」X（@ssshinako）
【写真】しなこ、本人大満足のウエディングドレス姿 全身ショットも
しなこが投稿したのは、19日に神奈川県で開催された「マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 AUTUMN/WINTER」のオフショット。写真には、衣装のジャケットとミニスカートで佇む姿が収められている。
彼女の投稿にファンからは「オトナシナコもだいすきすぎる」「え、しなこちゃん可愛すぎる」「わあっ素敵っすごく綺麗っ」「可愛いしかっこいい！」などの声が集まっている。
引用：「しなこ」X（@ssshinako）