「ご飯少なくして」客から懇願される驚愕のボリューム！手作りにこだわる絶品食堂が最高すぎた
YouTubeチャンネル「Gyoza Quest 毎日餃子TV」が、「【山盛り】米がうまい食堂って控えめに言って最高ですよね」を公開した。山口県下関市にある「お食事処 ゆず」に密着し、すべて手作りにこだわったボリューム満点の定食メニューの数々を紹介している。
山口県下関市菊川町にある同店は、開店前から行列ができるほどの人気店。店主の西村さんが「お腹いっぱい食べて満足して帰られる方が多い」と語る通り、提供される定食はどれも規格外のボリュームを誇る。地元産のお米を使ったご飯は、普通盛りでもマンガ盛りのような山盛りで提供され、常連客から注文時に「半分で」「3分の1で」と減量をお願いされる光景が日常茶飯事となっている。
圧倒的な量だけでなく、料理は「すべて手作り」に徹底してこだわっている。市場で直接仕入れる新鮮な魚介を使ったフライや、自家製ソース、数種類のスパイスを用いたカレーなど、手間暇かけた品々がメニューに並ぶ。中でも一番人気の「チキン南蛮定食」は、特製の南蛮ダレと自家製タルタルソースが惜しみなくかけられており、肉厚なチキンのボリューム感がたまらない逸品だ。
他にも、生卵を落として熱々の鉄板で提供される「鉄板焼きそばセット」や、どこか懐かしい味わいの手作り「コロッケ定食」など、多彩なメニューが来店客の胃袋を掴んで離さない。さらに、定食には小鉢2品や手作りのところてんが付き、細部まで店主の心遣いが感じられる。
「お腹いっぱい食べてほしい」という店主の深い愛情と、地元食材へのこだわりが詰まった至福の定食。味良し、盛り良しで地域の人々に愛され続ける温かな食堂の魅力が存分に伝わる、見ているだけで満腹感が得られそうな動画となっている。
山口県下関市菊川町にある同店は、開店前から行列ができるほどの人気店。店主の西村さんが「お腹いっぱい食べて満足して帰られる方が多い」と語る通り、提供される定食はどれも規格外のボリュームを誇る。地元産のお米を使ったご飯は、普通盛りでもマンガ盛りのような山盛りで提供され、常連客から注文時に「半分で」「3分の1で」と減量をお願いされる光景が日常茶飯事となっている。
圧倒的な量だけでなく、料理は「すべて手作り」に徹底してこだわっている。市場で直接仕入れる新鮮な魚介を使ったフライや、自家製ソース、数種類のスパイスを用いたカレーなど、手間暇かけた品々がメニューに並ぶ。中でも一番人気の「チキン南蛮定食」は、特製の南蛮ダレと自家製タルタルソースが惜しみなくかけられており、肉厚なチキンのボリューム感がたまらない逸品だ。
他にも、生卵を落として熱々の鉄板で提供される「鉄板焼きそばセット」や、どこか懐かしい味わいの手作り「コロッケ定食」など、多彩なメニューが来店客の胃袋を掴んで離さない。さらに、定食には小鉢2品や手作りのところてんが付き、細部まで店主の心遣いが感じられる。
「お腹いっぱい食べてほしい」という店主の深い愛情と、地元食材へのこだわりが詰まった至福の定食。味良し、盛り良しで地域の人々に愛され続ける温かな食堂の魅力が存分に伝わる、見ているだけで満腹感が得られそうな動画となっている。
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