『豊臣兄弟！』第36回 “秀長”仲野太賀、四国を攻め落とす大規模作戦を敢行
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第36回「姫若子と鬼若子」が20日の今夜放送される。
【写真】四国一統を悲願とする長宗我部元親（磯部寛之）第36回「姫若子と鬼若子」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第36回「姫若子と鬼若子」あらすじ】
信雄（山脇辰哉）と和睦したことで、秀吉（池松壮亮）と家康（松下洸平）の戦はいったん収束。だが四国では、四国一統を悲願とする長宗我部元親（磯部寛之）が反旗を翻す。秀吉は、四国攻めの総大将に弟・秀長（仲野）を指名。
秀長は、世に秀吉の力を誇示するため、天然の要害・四国を圧倒的な力で攻め落とす大規模作戦を実行する。そのころ秀吉は、ある重要な目的のため京を訪れていた。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】四国一統を悲願とする長宗我部元親（磯部寛之）第36回「姫若子と鬼若子」より
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
信雄（山脇辰哉）と和睦したことで、秀吉（池松壮亮）と家康（松下洸平）の戦はいったん収束。だが四国では、四国一統を悲願とする長宗我部元親（磯部寛之）が反旗を翻す。秀吉は、四国攻めの総大将に弟・秀長（仲野）を指名。
秀長は、世に秀吉の力を誇示するため、天然の要害・四国を圧倒的な力で攻め落とす大規模作戦を実行する。そのころ秀吉は、ある重要な目的のため京を訪れていた。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。