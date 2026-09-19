卵巣がんが発覚するきっかけはどのようなものでしょうか。メディカルドック監修医が卵巣がんの概要と発覚のきっかけについて解説します。気になる症状は迷わず病院を受診してください。

※この記事はメディカルドックにて『「卵巣がん発覚のきっかけとなる症状」はご存じですか？早期発見のポイントも医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

馬場 敦志（宮の沢スマイルレディースクリニック）

筑波大学医学群医学類卒業 。その後、北海道内の病院に勤務。 2021年、北海道札幌市に「宮の沢スマイルレディースクリニック」を開院。 日本産科婦人科学会専門医。日本内視鏡外科学会、日本産科婦人科内視鏡学会の各会員。

卵巣がんとは？

卵巣とは子宮に付属している卵子を育てるクルミ大の器官です。卵巣を形成している細胞の一部ががん化したものを卵巣がんと呼びます。

卵巣の表面を形成している卵巣上皮細胞・将来卵子となる胚細胞・性ホルモンを分泌する細胞など多様な細胞からできており、そのすべての細胞ががん化する可能性を持っているのです。そのため、ひとことで卵巣がんといってもその種類は多くあります。

それぞれ治療法が違うため卵巣がんが疑われた際には専門の医師に相談しましょう。

卵巣がん発覚のきっかけは？

卵巣がんは発見しにくいといわれていますが、では卵巣がんの患者さんはどのようなことをきっかけにして受診し卵巣がんと診断されたのでしょうか。

服のウエストがきつくなった

卵巣がんは進行すると腹膜というお腹の臓器を覆っている膜にがん細胞が転移する腹膜転移を起こし、この状態になると腹水という水がお腹の中に溜まります。腹水が増えてくるとお腹が膨らんできます。

最初は服のウエストがきつくなってきて太ったと思いダイエットを始める方もいますが、お腹だけが膨らんできて腕や脚が太っていない場合には病院で受診しましょう。また、腹水によって横隔膜や肺が圧迫され呼吸困難や咳の症状で受診される方もいます。

食欲がなくなった

卵巣がんに限った症状ではありませんが、がんができると食欲が低下するのはよく見られる症状です。がん細胞や免疫細胞から放出される炎症を引き起こす物質が脳の食欲を制御する部分の働きを邪魔することによって食欲が低下します。

加えて卵巣がんでは、腹水が物理的に胃や腸を圧迫することによって、食欲低下の原因となるのです。すぐに満腹になってしまう・嘔気や嘔吐がある・味がおいしく感じられないといった症状がある場合には、病院で受診しましょう。

下腹部にしこりが触れた

卵巣は体の深部にある親指大の臓器のため、通常体の表面から触ってその存在がわかることはありません。しかし卵巣が体表から触ってもわかる程巨大化した場合には卵巣がんを含めた腫瘍性病変である可能性を考えます。触っても痛みが少ないことがほとんどです。

ほかに下腹部にしこりが触れる病気としては、子宮筋腫・大動脈瘤・大腸がんなどがあります。主に婦人科疾患や消化器疾患が中心ですが、月経不順や過多月経などほかの女性特有の症状も合併している場合には女性診療科で受診してください。

卵巣がんが発覚するきっかけについてよくある質問

卵巣がんが発覚するきっかけについてよくお受けする質問についてご紹介していきます。

卵巣がんになりやすい年齢層を教えてください。

いわゆる一般的な卵巣がんと呼ばれる卵巣の表面を形成する細胞ががん化するタイプの卵巣がんでは50代が特に多いです。将来卵子になっていく胚細胞と呼ばれる細胞ががん化するタイプのがんは35歳までの若年女性に多いですが、このタイプの卵巣がんは稀です。性ホルモンを分泌するがん細胞ができるのは若年者に発症するものと高齢者に発症するものがあります。全体としては50代がピークです。

卵巣がんは進行が速いのですか？

卵巣がんは進行が早く、約半数の方が進行した状態で見つかっているのです。進行がんの5年生存率は低く、普段から婦人科検診を受ける重要性を示唆しています。

編集部まとめ

50代付近の女性は体の変化を感じやすい方が多く、これまでなかった症状が出ても年齢による変化や更年期による症状ととらえがちです。しかし、同時に乳がんや卵巣がんといった女性に特有のがんが診断されやすい年齢でもあります。体の異変を感じた際には早めに病院を受診するのはもちろんのこと、普段から健康診断や検診を受けておくことで早期に異常を発見することができます。卵巣がんは早期に見つかれば手術で取り切ることもできる疾患です。

卵巣がんと関連する病気

「卵巣がん」と関連する病気は3個程あります。各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する病気

卵巣がんと関連する症状

子宮内膜症子宮頸がん乳がん

「卵巣がん」と関連している、似ている症状は6個程あります。各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

腹水

頻尿便秘

食欲低下

倦怠感

脚のむくみ

参考文献

卵巣｜国立がん研究センター がん情報サービス

卵巣がん｜独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター

卵巣腫瘍｜公益社団法人 日本産科婦人科学会