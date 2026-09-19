熊田曜子44歳の抜群プロポーションに衝撃 ビーチでの姿が「美しい」「可愛すぎる」
タレントで三姉妹の母・熊田曜子が19日までにInstagramを更新。水着グラビアのメイキング動画を披露すると、ファンから称賛の声が多数寄せられた。
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
そんな彼女が投稿したのは、現在配信中のデジタル雑誌『週刊MONODAS』（晋遊舎）に掲載されているグラビアのメイキング動画。水着姿で海辺や砂浜にてポーズをとる様子が収められている。ファンからは「めっちゃ綺麗」「海辺の美女発見」「スタイル抜群」などの反響が寄せられた。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）
【写真】熊田曜子が「スタイル抜群」「ライン美しい」 水着グラビアも（11枚）
普段からグラビア撮影姿などをSNSで披露し、注目が集まっている熊田。一昨年12月にはポールダンス世界大会で2位に入賞、圧倒的に引き締まったスタイルで多くのファンを魅了している。
そんな彼女が投稿したのは、現在配信中のデジタル雑誌『週刊MONODAS』（晋遊舎）に掲載されているグラビアのメイキング動画。水着姿で海辺や砂浜にてポーズをとる様子が収められている。ファンからは「めっちゃ綺麗」「海辺の美女発見」「スタイル抜群」などの反響が寄せられた。
引用：「熊田曜子」Instagram（@kumadayoko）