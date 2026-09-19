『真・侍伝 YAIBA』第2期“かぐや編は来年1月放送スタート ビジュアル解禁
テレビアニメ『真・侍伝 YAIBA』第2期“かぐや編”が、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットにて2027年1月9日午後5時30分から放送されることが決定した。あわせてメインビジュアルも解禁された。
【動画】公開された『真・侍伝 YAIBA』第2期“かぐや編のPV
『YAIBA』は、『名探偵コナン』で知られる青山剛昌氏が描く漫画が原作で、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃が、ふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進するアクション活劇。ライバル・鬼丸猛と出会い、鬼丸が「伝説の魔剣」を手にしたことから始まるスペクタクル満載な旅路を描くストーリー。
『週刊少年サンデー』（小学館）で1988年～1993年まで連載され、コミックス累計部数は1700万部を突破する人気作品で、テレビアニメが1993年～1994年にかけて放送。2025年4月より放送がスタートした完全新作アニメは、1994年4月のアニメ最終話の放送以来、約30年ぶりとなり、シナリオは青山氏が完全監修を行っている。
【動画】公開された『真・侍伝 YAIBA』第2期“かぐや編のPV
『YAIBA』は、『名探偵コナン』で知られる青山剛昌氏が描く漫画が原作で、ジャングルで修行にはげむサムライ野生児・鉄刃が、ふとしたことから日本に戻り、新たな修行の地でさらなる強さを求めてサムライ魂一直線に躍進するアクション活劇。ライバル・鬼丸猛と出会い、鬼丸が「伝説の魔剣」を手にしたことから始まるスペクタクル満載な旅路を描くストーリー。
『週刊少年サンデー』（小学館）で1988年～1993年まで連載され、コミックス累計部数は1700万部を突破する人気作品で、テレビアニメが1993年～1994年にかけて放送。2025年4月より放送がスタートした完全新作アニメは、1994年4月のアニメ最終話の放送以来、約30年ぶりとなり、シナリオは青山氏が完全監修を行っている。
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