X（旧Twitter）で話題になっているのは、あまりに表情豊かなわんこの姿。人間みたいな表情は「すごい表情ｗ」「傑作ですね！」「超かわいい」などのコメントの他、4万3000件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：犬の誕生日だったので『一緒に自撮り』をしてみた結果→『可愛く撮れるかな』と思ったら…まさかの表情】

誕生日の自撮り

Xアカウント「@momopoi」の投稿主さんは、コーギーの『ラッキー』ちゃんとの暮らしを紹介しています。

ラッキーちゃんの誕生日を記念して、一緒に自撮りをしてみた投稿主さん。「カメラ目線で可愛く撮れるかな？」と期待して撮影したところ、思わず笑ってしまう表情が。

なんとラッキーちゃんは、上目遣いで投稿主さんを見つめ、「なにこの状況……」とでも言いたげな怪訝な顔をしていたのです。その表情はまるで人間のよう。誕生日の記念写真とは思えない一枚になってしまいました。

せっかくの記念日なのに、まさかの「ドン引き」状態に。思い描いていた可愛いツーショットとは、かなり違う仕上がりになったそうです。

それでも撮影を続けていると、最後にはラッキーちゃんも笑顔に。怪訝そうな表情から一転、可愛らしい笑顔を見せてくれました。忘れられない誕生日の思い出になったことでしょう。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。心温まる自撮りにたくさんの反響が寄せられました。

愛されわんこのラッキーちゃん

とはいえ、ラッキーちゃんは家族みんなのアイドル。可愛がってもらうのが大好きな、甘えん坊なわんこなのだそうです。子どもたちの遊びの途中で間に入り、おもちゃを崩してしまうこともあるのだとか。

食事中には、椅子の間からひょこっと顔をのぞかせることも。家族が何をしているのか、気になって仕方がないのでしょう。

子どもたちと一緒にいるときは、とても幸せそうな表情を見せてくれるというラッキーちゃん。自撮りでは怪訝な顔を見せたラッキーちゃんですが、家族と一緒なら笑顔いっぱい。みんなに愛されながら、楽しい毎日を過ごしているようです。

Xアカウント「@momopoi」には、ラッキーちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「@momopoi」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。