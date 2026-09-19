「マジかよ」「偉大な選手だ」本田圭佑が40歳で新天地デビュー！ 11か国目のピッチでいきなり見せ場も「オレンジと青のユニ新鮮すぎる」
本田圭佑が再び公式戦のピッチに立った。
シンガポール１部のFCジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）は現地９月18日、リーグ戦でホウガン・ユナイテッドと対戦し、３－０で快勝。本田は81分から途中出場した。
シンガポール紙『The Straits Times』は、「本田圭佑がFCジュロンデビューを果たし、ホウガン・ユナイテッドに３－０で勝利」と題して、この一戦を報道。大歓声を浴びてピッチに入った本田は、右サイドの攻撃的なポジションに入り、限られた出場時間ながら存在感を示したという。
87分には相手GKにプレッシャーをかけ、慌てて蹴り出したクリアが本田に当たる場面も。さらに後半アディショナルタイムには、安藤瑞季へスルーパスを供給。安藤がネットを揺らしたものの、惜しくもオフサイドでゴールは認められなかった。
シンガポールは本田がプレーした11か国目となる。名古屋グランパスでプロキャリアをスタートさせた後、オランダ、ロシア、イタリア、メキシコ、オーストラリア、ブラジルなど世界各地を渡り歩いてきた。直近では2024年にブータンのパロFCでプレーしていた。
同紙によると今年４月にジュロン加入が発表された本田は、13日に行なわれたヤングライオンズとの開幕戦ではメンバー外だったものの、タッチライン際から選手たちに指示を送り、戦術ボードを使う姿も注目を集めていた。そして迎えた第２戦で、ついに選手として新天地のピッチを踏んだ。
40歳となった日本サッカー界のスターの“現役続行”には、SNS上でも「マジかよ」「偉大な選手だ」「プレーを楽しんでくれ」「オレンジと青の縦縞ユニ着てるの新鮮すぎる」「GO！ケースケ！」などの声が上がった。
日本代表として３度のワールドカップに出場した本田が、シンガポールで新たな挑戦をスタートさせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】背番号は？ 本田圭佑が入団イベントでユニホーム姿を披露
シンガポール１部のFCジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）は現地９月18日、リーグ戦でホウガン・ユナイテッドと対戦し、３－０で快勝。本田は81分から途中出場した。
シンガポール紙『The Straits Times』は、「本田圭佑がFCジュロンデビューを果たし、ホウガン・ユナイテッドに３－０で勝利」と題して、この一戦を報道。大歓声を浴びてピッチに入った本田は、右サイドの攻撃的なポジションに入り、限られた出場時間ながら存在感を示したという。
シンガポールは本田がプレーした11か国目となる。名古屋グランパスでプロキャリアをスタートさせた後、オランダ、ロシア、イタリア、メキシコ、オーストラリア、ブラジルなど世界各地を渡り歩いてきた。直近では2024年にブータンのパロFCでプレーしていた。
同紙によると今年４月にジュロン加入が発表された本田は、13日に行なわれたヤングライオンズとの開幕戦ではメンバー外だったものの、タッチライン際から選手たちに指示を送り、戦術ボードを使う姿も注目を集めていた。そして迎えた第２戦で、ついに選手として新天地のピッチを踏んだ。
40歳となった日本サッカー界のスターの“現役続行”には、SNS上でも「マジかよ」「偉大な選手だ」「プレーを楽しんでくれ」「オレンジと青の縦縞ユニ着てるの新鮮すぎる」「GO！ケースケ！」などの声が上がった。
日本代表として３度のワールドカップに出場した本田が、シンガポールで新たな挑戦をスタートさせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】背番号は？ 本田圭佑が入団イベントでユニホーム姿を披露