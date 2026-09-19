『芸能人格付けチェック』9.26放送 浜田雅功のカレーで「映す価値なし」危機！ 天童よしみ＆キムラ緑子が涙
9月26日18時30分放送の『芸能人格付けチェック 秋の3時間半スペシャル』（ABCテレビ・テレビ朝日系）より、チェック項目が解禁された。番組では、天童よしみとキムラ緑子がまさかの涙を見せる一幕も。
【写真】チームなにわ男子の大西流星、長尾謙杜、藤原丈一郎
新企画となる2つ目のチェックは「獅子舞」。厄払いや無病息災、作物の豊かな実りを願って舞う日本の伝統芸能・獅子舞を見極める。正解は、富山県射水市で300年にわたり受け継がれてきた伝統の獅子舞。対して不正解として登場するのが、マヂカルラブリー・野田クリスタル率いる体力自慢芸人「野田軍団」による、何のありがたみもない獅子舞だ。
野田は先頭の獅子頭（ししがしら）を担当するが、その重さはなんと10kg。素人は動かすだけでも大変だが、軍団メンバーは仕事の合間を縫っておよそ2週間練習してきたという。収録当日も徹底的に調整し、野田クリスタルは「とにかくトレーニング。いくらでも体力あるんで、何回も練習しました」と話す。
このチェックで、なにわ男子・大西流星は「獅子舞といえばもう丈君ですね。たむけんさんとめっちゃ仲良くて」と藤原丈一郎を持ち上げるが、その藤原は「（たむけんの獅子舞に）噛まれてから調子崩したんですよ」と話し、笑いを誘う。
CUTIE STREET・桜庭遥花は「私たちも普段グループで活動してるので細かいところまで息が合ってるのかとか見られるんじゃないかな」と、グループアイドルならではの力で挑む。果たして、野田軍団の獅子舞に欺かれずに正解できるのか!?
そして、4つ目のチェック「ジャズセッション」では、一流ミュージシャンに加え、一流のボーカル、さらに芸人がまさかの役割で登場する。
国際ジャズアワード優勝者をはじめ、国内外の第一線で活躍するトップジャズ奏者による、ここでしか聴けない一夜限りのスペシャル・セッションを堪能するこのチェック。さらに、演奏に華を添えるボーカルはDream Ami。自身が声優も務めた映画『ズートピア２』の日本版プロモーションソング「Zoo ～君がいるから～」を歌い上げる。
正解の楽器はプロの演奏家も愛用する一級品。一方、不正解の楽器はプラスチック製の簡易的なもので、ピアノに至っては幼児向けのおもちゃ。さらにウッドベースに関しては楽器ではなく、芸人・兼光タカシがモノマネで担当する。巨人師匠をはじめ、数々のモノマネを得意とする兼光だが、ウッドベースのモノマネは果たして…。
Dream Amiが「これは多分間違えようと思っても間違える方が難しいくらい簡単な問題」と語るこのチェック。しかし、兼光のモノマネが波乱を生む。
このチェックで、「これ間違えたら私ライブ中止にしますよ」と宣言するのは天童よしみ。龍玄としは「これで間違えたら僕アーティストやめますから」と宣言し…。日本を代表するアーティストたちの命運はいかに？
さらに、最終チェックの「ビーフカレー」では、「絶対ありえへん」として司会の浜田雅功が作ったカレーも登場する。料理ド素人で、いつもネットで検索してチャチャっと作るという浜田シェフだが、これまで42名の芸能人をだまし、さらにはコンビニで商品化してバカ売れした経歴を持つ。しかし、浜田シェフのカレーを選ぶと、どんなランクのチームも「映す価値なし」となり、画面から消えてしまう。今回はどれだけの芸能人が、浜田シェフの味の虜になり、消えてしまうのか。
ほかにも、世界一のバーテンダーが作る「カクテル」、総額58億円の名器がそろう「ストラディヴァリウス」、世界大会で3度優勝したチームが演技する「バトントワーリング」と、さまざまなチェックに芸能人たちが挑む。
究極のプレッシャーの中、芸能人たちの運命は？ 大荒れの展開に、芸能界の酸いも甘いも知る大御所・天童よしみ、キムラ緑子がまさかの涙。悔し泣きなのか、それとも嬉し泣きなのか…。一体何が起こったのか？
また、今回も視聴者が番組と同じチェックにスマホから参加できる「スマ格（スマホで格付けチェック）」企画を実施。6つの番組チェックに加えて、事前チェックを1問用意する。正解すれば、現金10万円をはじめ、豪華プレゼントが当たるチャンスだ。スマホがあれば誰でも気軽に参加でき、番組の途中からでも参加可能となっている。
『芸能人格付けチェック 秋の3時間半スペシャル』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて9月26日18時30分放送。
【写真】チームなにわ男子の大西流星、長尾謙杜、藤原丈一郎
新企画となる2つ目のチェックは「獅子舞」。厄払いや無病息災、作物の豊かな実りを願って舞う日本の伝統芸能・獅子舞を見極める。正解は、富山県射水市で300年にわたり受け継がれてきた伝統の獅子舞。対して不正解として登場するのが、マヂカルラブリー・野田クリスタル率いる体力自慢芸人「野田軍団」による、何のありがたみもない獅子舞だ。
このチェックで、なにわ男子・大西流星は「獅子舞といえばもう丈君ですね。たむけんさんとめっちゃ仲良くて」と藤原丈一郎を持ち上げるが、その藤原は「（たむけんの獅子舞に）噛まれてから調子崩したんですよ」と話し、笑いを誘う。
CUTIE STREET・桜庭遥花は「私たちも普段グループで活動してるので細かいところまで息が合ってるのかとか見られるんじゃないかな」と、グループアイドルならではの力で挑む。果たして、野田軍団の獅子舞に欺かれずに正解できるのか!?
そして、4つ目のチェック「ジャズセッション」では、一流ミュージシャンに加え、一流のボーカル、さらに芸人がまさかの役割で登場する。
国際ジャズアワード優勝者をはじめ、国内外の第一線で活躍するトップジャズ奏者による、ここでしか聴けない一夜限りのスペシャル・セッションを堪能するこのチェック。さらに、演奏に華を添えるボーカルはDream Ami。自身が声優も務めた映画『ズートピア２』の日本版プロモーションソング「Zoo ～君がいるから～」を歌い上げる。
正解の楽器はプロの演奏家も愛用する一級品。一方、不正解の楽器はプラスチック製の簡易的なもので、ピアノに至っては幼児向けのおもちゃ。さらにウッドベースに関しては楽器ではなく、芸人・兼光タカシがモノマネで担当する。巨人師匠をはじめ、数々のモノマネを得意とする兼光だが、ウッドベースのモノマネは果たして…。
Dream Amiが「これは多分間違えようと思っても間違える方が難しいくらい簡単な問題」と語るこのチェック。しかし、兼光のモノマネが波乱を生む。
このチェックで、「これ間違えたら私ライブ中止にしますよ」と宣言するのは天童よしみ。龍玄としは「これで間違えたら僕アーティストやめますから」と宣言し…。日本を代表するアーティストたちの命運はいかに？
さらに、最終チェックの「ビーフカレー」では、「絶対ありえへん」として司会の浜田雅功が作ったカレーも登場する。料理ド素人で、いつもネットで検索してチャチャっと作るという浜田シェフだが、これまで42名の芸能人をだまし、さらにはコンビニで商品化してバカ売れした経歴を持つ。しかし、浜田シェフのカレーを選ぶと、どんなランクのチームも「映す価値なし」となり、画面から消えてしまう。今回はどれだけの芸能人が、浜田シェフの味の虜になり、消えてしまうのか。
ほかにも、世界一のバーテンダーが作る「カクテル」、総額58億円の名器がそろう「ストラディヴァリウス」、世界大会で3度優勝したチームが演技する「バトントワーリング」と、さまざまなチェックに芸能人たちが挑む。
究極のプレッシャーの中、芸能人たちの運命は？ 大荒れの展開に、芸能界の酸いも甘いも知る大御所・天童よしみ、キムラ緑子がまさかの涙。悔し泣きなのか、それとも嬉し泣きなのか…。一体何が起こったのか？
また、今回も視聴者が番組と同じチェックにスマホから参加できる「スマ格（スマホで格付けチェック）」企画を実施。6つの番組チェックに加えて、事前チェックを1問用意する。正解すれば、現金10万円をはじめ、豪華プレゼントが当たるチャンスだ。スマホがあれば誰でも気軽に参加でき、番組の途中からでも参加可能となっている。
『芸能人格付けチェック 秋の3時間半スペシャル』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて9月26日18時30分放送。