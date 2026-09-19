涙なしでは見られない女の子とわんこの「お別れ」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で37万回再生を突破し、「涙が溢れちゃいました」「切ないなあ」「離れたくないよね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：1歳の女の子が『犬と10日間離れることになった』結果→玄関で『お別れ』をしようとすると…泣ける反応】

10日間のお別れ

YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」では、甲斐犬『一休』さんの暮らしを紹介しています。

この日、ママと1歳の女の子は、一休さんのブラッシングをしていました。女の子も一休さんのお手入れをお手伝い。小さな手で優しく毛をとかしてあげていたそうです。

実は、このあとママの里帰り出産のため、10日間ほど一休さんと離れて暮らすことになっていました。この日は、いよいよ出発の日。一休さんはパパと猫さんたちと一緒に、お留守番をする予定です。

いつもそばにいる一休さんと、しばらく会えなくなる女の子。出発を前に、いつも通り触れ合う時間を過ごしていたのでしょう。仲良しな2人にとって、大切な時間となりました。

玄関先での攻防

そして、ママと女の子が玄関へ向かうと、一休さんも後ろからついてきました。どうやら自分も一緒に行けると思ったようです。

ところが、パパが「一休は行かないよ」と伝えると、途端に悲しそうな表情に。これから大好きな家族と離れることを、何となく察したのかもしれません。

一方、「バイバイしてね」と言われた女の子も、どんどん悲しくなってしまいます。ついには涙を流して泣き出してしまったのだとか。女の子は「一休さんも一緒に行く」と駄々をこねるほど。

玄関には、一休さんと女の子がお互いに離れたくないという気持ちがあふれていました。なかなかその場から動けない2人の姿に、胸が締めつけられます…。

切ない表情に涙…

それでも、出発の時間はやってきます。なんとかママが女の子を車に乗せ、いよいよ出発。一休さんは、しばらく玄関に立ち尽くしていたそうです。

しかし、すぐに部屋へ戻ると窓のそばへ。車を見つめる一休さんの顔は、とても切なげだったといいます。出発したあとも、窓の外をじっと見つめ続けていたのだとか。

そんな一休さんをパパが優しくなでてあげると、少し安心したような表情に。大好きな女の子との再会が、待ち遠しくなりますね。

この投稿には「かけがえのない存在なんだね」「素敵な家族です」「きっとすぐ会えるよ」などの温かなコメントが寄せられています。

一休さんとご家族の仲睦まじい日常は、YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「甲斐犬一休と猫のしずくと僕のチャンネル」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。