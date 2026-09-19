台風25号が列島に近づいてきています。シルバーウィーク前半は大きな影響を受けそうです。

【台風の予想進路】

台風25号は小笠原諸島に最も接近しているものとみられます。今後も風速25メートル以上の暴風域を伴ったまま北上して、月曜日に伊豆諸島や関東に接近、上陸するおそれもあります。

【警報の可能性】

警報級の大雨になる可能性が、日曜日は関東甲信と静岡、月曜日にはさらに広がって東北の太平洋側でも可能性があります。度々大雨に見舞われている伊豆諸島や房総半島でも再び警報級の大雨になるかもしれません。さらに日曜日・月曜日と暴風エリアが広がる予想で、月曜日には静岡から東北の太平洋側にかけて吹き荒れる見込みです。伊豆諸島では看板が飛んでくるほどの暴風が吹き荒れるおそれがあります。

【雨や風の予想】

小笠原諸島はきょうの午前中を中心に大荒れの天気で、午後も台風の吹き返しの風が残るでしょう。今回の台風は、台風中心部分の北側に雨雲が広がっているというのが特徴です。このため、台風が近づく前から雨が降り、大雨になる可能性があります。関東には台風の外側の雨雲が、きょうからあすに日付が変わる頃からかかり始める見込みです。あすは断続的に本降りの雨になり、ライン状に雨雲が発達した場合は、予想以上に雨量が増えて災害級の大雨になるおそれがあります。

台風本体の雨雲が関東にかかるのが月曜日の午後の予想です。まとまった雨が降ったあとに土砂降りの雨が続くかもしれません。さらに風速25メートル以上の暴風域を伴ったまま近づくため、大雨に加えて、暴風が吹き荒れて横殴りの雨になるでしょう。関東に近づくまでは台風が自転車並みの速度で進んでくるため、台風のまとまった雨雲は関東に丸2日ほどかかって、火曜日にようやく東へ抜ける見込みです。北日本も東北を中心に日曜日・月曜日と土砂降りになるタイミングがありそうですし、西日本も台風の吹き返しの強風が吹き付けそうです。

日曜日から月曜日の予想雨量は、静岡や関東南部で300ミリ以上予想されているところがあり、記録的な大雨になるおそれがあります。関東や東北の太平洋側では、たった一日で9月平年一か月分以上の雨が降ってしまうところもあるかもしれません。大雨災害に警戒、交通機関の乱れにもご注意ください。

【きょうの天気】

きょうは、九州や中国地方、関東から北の太平洋側で雨が降りやすいでしょう。九州南部では記録的な大雨になっているところがありますが、あさにかけて線状降水帯が発生するおそれがあります。関東や東北などでは台風への備えは、きょうのうちに済ませるようにしてください。

【きょうの最高気温】

最高気温は、北陸や東海から西で30℃以上の真夏日が続出する予想で、金沢は6日ぶり、大阪は4日ぶりに真夏日になるでしょう。関東から北は25℃前後で、東京は25℃になりそうです。湿気が多く、ジメジメムシムシとするでしょう。

〈きょうの各地の最高気温〉

札幌 ：24℃ 釧路：20℃

青森 ：22℃ 盛岡：25℃

仙台 ：24℃ 新潟：29℃

長野 ：29℃ 金沢：30℃

名古屋：32℃ 東京：25℃

大阪 ：31℃ 岡山：30℃

広島 ：29℃ 松江：27℃

高知 ：32℃ 福岡：27℃

鹿児島：31℃ 那覇：31℃