◇セ・リーグ 巨人2-0中日（2026年9月18日 東京D）

ついにミスターを超えた。巨人・坂本が並んでいた長嶋茂雄の通算安打数を超える通算2472安打目を放った。歴代単独9位に浮上。「（長嶋さんは）比べられないような人。打撃の成績自体は全然レベルが違う。たまたま通算安打は抜けましたけど、素直にうれしい気持ちと、比べちゃいけないとも思う」と謙虚に受け止めた。

2安打に抑えられていた金丸から8回先頭で中堅フェンス直撃の一打。歴代2位につける通算474本目の“代名詞”二塁打で決めた。代走を送られて交代。重圧をかけて9回サヨナラ勝利への流れを生んだ。

2年目の08年の春季キャンプで長嶋さんに右肩、当時は61番だった胸の背番号をタッチされ、同年に遊撃のレギュラーをつかんだ。巨人スターの系譜を継ぎ、現役では最多安打の更新を続ける。

阪神との優勝争いは最終盤。数え切れない修羅場をかいくぐってきた20年目の精神的支柱の存在が心強い。「状況で気持ちの入り方は変わるけど、それはどういう試合であってもそうなので、いい準備をするだけ」と見据えた。（田中 健人）