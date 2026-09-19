◇ジョッキークラブゴールドC ダート2000メートル（2026年9月18日 ベルモントパーク）

米国遠征中のフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）が日本時間19日早朝、G1・ジョッキークラブゴールドC（ベルモントパーク、ダート2000メートル）に出走し、1着でゴール。2月のサウジCに続くG1勝利で通算12勝目、日本調教馬で初の海外G1・4勝目となった。

この日、リニューアルオープンしたベルモントパーク競馬場に、日本のスターホースが新たな歴史を刻んだ。この日のレースは、チャンクオブゴールド、バニシングに続いて当日もレンダージャッジメントが出走を取り消し、4頭立てで争われた。ダントツの一番人気のフォーエバーヤングはスタートから2番手につけると、4コーナーでトップに立って最後は3馬身1/4差をつけてゴールした。

連覇に挑むBCクラシック（10月31日、キーンランド）へ、前哨戦で白星発進。今後はベルモントパーク競馬場に滞在して調整を続け、10月20日にキーンランドへ移動する予定。

出走前の時点で総獲得賞金は49億3699万3600円、この勝利で1着賞金55万ドル（約8745万円）を手にし、50億円の大台を突破した。

▽ジョッキークラブゴールドC 創設は1919年、当初は「ジョッキークラブステークス」の名称でベルモントパーク競馬場のダート2400メートルを舞台とし、1990年から現在の2000メートル戦に定着した。創設当初からニューヨーク秋開催におけるメインレースに位置づけられていたが、1984年にブリーダーズカップが立ち上げられると、その前哨戦へと様変わり。歴代の勝ち馬にはシガー、カーリンなどがいる。2021年から2025年までは番組再編や競馬場の改装工事により、サラトガ競馬場が代替地となっていた。