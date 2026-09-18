バスケットボール男子の愛知・名古屋アジア大会日本代表が18日、準決勝で中国と対戦し、計12本の3ポイントシュートを決めるなど97－78で快勝した。日本が決勝に進出するのは銀メダルを獲得した1962年のインドネシア・ジャカルタアジア大会以来64年ぶりとなった。

今大会は八村塁、渡辺雄太ら“A代表”の選手たちではなく、今後の活躍が期待される選手たちで挑んだ。今回の相手は平均身長2メートルを誇る中国。この高い壁に対し、日本は3ポイントシュートの“飛び道具”で対抗した。第1クオーターに金近廉が2本を決めるなど、計5本を沈めて28－15とリード。第2クオーターは金近の1本だったものの、機動力で中国をかき乱して49－30とリードを広げて前半戦を終えた。

後半も主導権を譲らなかった。第3クオーターはジャン・ローレンス・ハーパージュニアが驚異の3本連続成功などで34点を積み上げて83－52と31点差とした。

そして、第4クオーターは追い上げられたものの、リードを保ったままゲームを進め、強敵の中国に97－78と圧勝して64年ぶりの決勝進出を決めた。また、銅メダルを獲得した2014年の韓国・仁川アジア大会以来となる12年ぶりの表彰台も確定させた。

10日のインドネシアとの初戦は98-53の快勝、11日のサウジアラビア戦で苦戦を強いられたが86-80と勝ち切った。13日の宿敵・韓国には83-100と完敗したが、準々決勝の台湾戦は85-78と勝利して4強へと進んだ。