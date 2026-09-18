齊藤なぎさ、晴れやかドレス姿で『踊る大捜査線』新作の舞台あいさつ 現場の空気に感謝「フランクに話しかけてくださった」
俳優の齊藤なぎさが18日、都内で行われた映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』初日舞台あいさつに登場した。
【全身ショット】かわいい！艶めくドレス姿で登場した齊藤なぎさ
齊藤は、胸元で切り返しの入ったドレスで登場。本作に参加したことについて「とても緊張していますが、こうして公開日を迎えることができて幸せです」と笑顔を見せた。現場の空気は温かったそうで「皆さん、フランクに話しかけてくださった。緊張感はありつつも楽しく、素敵な現場だなと行くたびに思っていました」とうれしそうに話していた。
14年ぶりとなる織田主演のシリーズ最新作『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』では、舞台を2026年の東京に移し、警視庁刑事部捜査第一課に所属する青島俊作の新たな物語が描かれる。「N.E.W.」には「NEXT. EVOLUTION. WORLD.」の意味が込められており、新たな仲間たちとともに“踊る”プロジェクトが再始動する。
イベントには織田裕二、趣里、白洲迅、増田貴久（NEWS）、野呂佳代、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、藤吉夏鈴（櫻坂46）、本広克行監督も登場した。
【全身ショット】かわいい！艶めくドレス姿で登場した齊藤なぎさ
齊藤は、胸元で切り返しの入ったドレスで登場。本作に参加したことについて「とても緊張していますが、こうして公開日を迎えることができて幸せです」と笑顔を見せた。現場の空気は温かったそうで「皆さん、フランクに話しかけてくださった。緊張感はありつつも楽しく、素敵な現場だなと行くたびに思っていました」とうれしそうに話していた。
イベントには織田裕二、趣里、白洲迅、増田貴久（NEWS）、野呂佳代、玉井詩織（ももいろクローバーZ）、藤吉夏鈴（櫻坂46）、本広克行監督も登場した。