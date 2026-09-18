「全員エロ」現役医師が暴露する医療界の隠語「ピンク病院」の実態
医師のひかつ先生が自身のYouTubeチャンネルで「【医者が暴露】業界用語「ピンク病院」の実態がヤバすぎた…」を公開した。動画では、医療業界で密かに使われている隠語「ピンク病院」の意味と、過去に実在した衝撃的な実態について赤裸々に語っている。
ひかつ先生は、ピンク病院について「医者ならみんな知っている」と切り出し、その意味を「ちょろい看護師がいっぱいいる病院」だと説明した。新型コロナウイルス流行前の時代は、歓迎会や歓送迎会などの飲み会が頻繁に開催されており、その後に「大人なことをする」という文化が根付いていたと語る。ある医師が「全病棟の看護師制覇した」と豪語していたエピソードや、忘年会で一部の看護師が「勝負下着を穿いてきた」とアピールする衝撃的な事例を列挙した。
ひかつ先生は、こうした文化を「伝統芸能だ」と表現し、そのような雰囲気の病院に入ると周囲も自然と染まっていくのだと指摘。各病棟に1人は彼女がいるという医師の存在や、普段は目立たない研修医であっても「フィーバーしてる」ことがあると明かし、それをきっかけに結婚に至るケースもあるという。一方で、大半の看護師はそうではなく「一部は現実としてある」と補足し、全ての病院に当てはまるわけではないと強調している。
現在については、コロナ禍を経てカラオケなどの飲み会が激減したことで、こうした風習も「廃れたんじゃないか」と推測。最後には、同じ職場での不倫は本来あってはならないと釘を刺しつつ、医療業界の一部に存在していた特異な環境と古い体制について、実体験を交えながらありのままを伝えて動画を締めくくった。
ひかつ先生は、ピンク病院について「医者ならみんな知っている」と切り出し、その意味を「ちょろい看護師がいっぱいいる病院」だと説明した。新型コロナウイルス流行前の時代は、歓迎会や歓送迎会などの飲み会が頻繁に開催されており、その後に「大人なことをする」という文化が根付いていたと語る。ある医師が「全病棟の看護師制覇した」と豪語していたエピソードや、忘年会で一部の看護師が「勝負下着を穿いてきた」とアピールする衝撃的な事例を列挙した。
ひかつ先生は、こうした文化を「伝統芸能だ」と表現し、そのような雰囲気の病院に入ると周囲も自然と染まっていくのだと指摘。各病棟に1人は彼女がいるという医師の存在や、普段は目立たない研修医であっても「フィーバーしてる」ことがあると明かし、それをきっかけに結婚に至るケースもあるという。一方で、大半の看護師はそうではなく「一部は現実としてある」と補足し、全ての病院に当てはまるわけではないと強調している。
現在については、コロナ禍を経てカラオケなどの飲み会が激減したことで、こうした風習も「廃れたんじゃないか」と推測。最後には、同じ職場での不倫は本来あってはならないと釘を刺しつつ、医療業界の一部に存在していた特異な環境と古い体制について、実体験を交えながらありのままを伝えて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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