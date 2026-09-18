山本高広、映画『踊る』にキター！ 織田裕二とついに共演「地球に生まれてよかったー！」
映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』の公式Xが、18日に更新。織田裕二のものまねを行っている山本高広が、同作に出演していることが明かされた。
【写真】目薬を手に…映画『踊る』出演を報告する山本高広
Xでは「筋金入りの『踊る』ファン 山本高広さんが出演！織田さんと山本さんの共演シーンをぜひ劇場でお楽しみください！」との文言とともに、山本のコメントを紹介。
山本は「周りに何て言われようと諦めなかった。想いはきっと実現すると信じて。そして自分の信念を貫き通した結果…ついにきたーーー!!!!まさかの！映画『踊る大捜査線N.E.W.』での織田裕二さんとの共演!!!スクリーンの中に一緒にいるんですよ(泣)。織田裕二さんを始め亀山さん君塚さん本広さんには本当に感謝です！ありがとうございました！そして長い間ずっと応援して下さってる数少ないファンの皆様！俺やったよ！みんなの応援のおかげだよ！夢叶ったよ！夢って叶うんだよ！地球に生まれてよかったー！今度は僕がみんなの希望になる番だ！僕の夢が叶った映画『踊る大捜査線N.E.W.』を是非劇場でご覧下さい！間違いなく！「事件は劇場で起きてるんだ！」この面白さずっち～な～！」とのコメントを寄せている。
本作は、1997年に始まった人気刑事ドラマ『踊る大捜査線』の劇場版最新作。織田裕二演じる青島俊作を主人公とした劇場版としては、『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）以来14年ぶりとなる。
【写真】目薬を手に…映画『踊る』出演を報告する山本高広
Xでは「筋金入りの『踊る』ファン 山本高広さんが出演！織田さんと山本さんの共演シーンをぜひ劇場でお楽しみください！」との文言とともに、山本のコメントを紹介。
山本は「周りに何て言われようと諦めなかった。想いはきっと実現すると信じて。そして自分の信念を貫き通した結果…ついにきたーーー!!!!まさかの！映画『踊る大捜査線N.E.W.』での織田裕二さんとの共演!!!スクリーンの中に一緒にいるんですよ(泣)。織田裕二さんを始め亀山さん君塚さん本広さんには本当に感謝です！ありがとうございました！そして長い間ずっと応援して下さってる数少ないファンの皆様！俺やったよ！みんなの応援のおかげだよ！夢叶ったよ！夢って叶うんだよ！地球に生まれてよかったー！今度は僕がみんなの希望になる番だ！僕の夢が叶った映画『踊る大捜査線N.E.W.』を是非劇場でご覧下さい！間違いなく！「事件は劇場で起きてるんだ！」この面白さずっち～な～！」とのコメントを寄せている。
本作は、1997年に始まった人気刑事ドラマ『踊る大捜査線』の劇場版最新作。織田裕二演じる青島俊作を主人公とした劇場版としては、『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）以来14年ぶりとなる。