FRUITS ZIPPERら「KAWAII LAB.」5グループのトレーディングカードゲーム、27年夏発売 “音楽×TCG”の新プロジェクト発足
TWIN PLANET×Sekappy×とアソビシステムによる“音楽×トレーディングカードゲーム”の新プロジェクト『Stage Collection』始動。プロジェクト第1弾として、KAWAII LAB.に所属するFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STARが登場する『KAWAII LAB. CARD GAME』が、2027年夏に発売されることが決定した。
【写真】アイドル・アーティストがカードゲームに！ 新プロジェクト『Stage Collection』始動
『Stage Collection』が目指すのは、トレーディングカードゲームが対戦や大会、カードの交換を通じて育んできたプレイヤーの交流と、音楽が育んできたファンダムの熱量、その双方が相乗効果を生むプラットフォーム。さまざまなアイドル・アーティストが参画し、ファン同士が熱狂し、交流できる場を築いていく。カードを入口にアーティストを知る人が生まれ、アーティストのファンがカードゲームに初めて触れる。簡単に始められつつも奥深いゲーム性を通じて新しい体験を届ける。
2027年夏に発売される『KAWAII LAB. CARD GAME』では、各グループのメンバーや楽曲がカードとなって登場し、メンバーをそろえ、フォーメーションを組み、一曲を完成させていく。戦わせるのではなく、輝かせる、アイドル・アーティストのためにつくられたトレーディングカードゲームだ。
本製作委員会では、第1弾『KAWAII LAB. CARD GAME』の発売を皮切りに、『Stage Collection』を音楽とTCGをつなぐ継続的なプロジェクトを目指す。「KAWAII LAB.」に続く参画アーティストについても、順次発表を予定している。今後の情報はオフィシャルサイトおよび公式Xアカウントより発信する。
『Stage Collection』が目指すのは、トレーディングカードゲームが対戦や大会、カードの交換を通じて育んできたプレイヤーの交流と、音楽が育んできたファンダムの熱量、その双方が相乗効果を生むプラットフォーム。さまざまなアイドル・アーティストが参画し、ファン同士が熱狂し、交流できる場を築いていく。カードを入口にアーティストを知る人が生まれ、アーティストのファンがカードゲームに初めて触れる。簡単に始められつつも奥深いゲーム性を通じて新しい体験を届ける。
2027年夏に発売される『KAWAII LAB. CARD GAME』では、各グループのメンバーや楽曲がカードとなって登場し、メンバーをそろえ、フォーメーションを組み、一曲を完成させていく。戦わせるのではなく、輝かせる、アイドル・アーティストのためにつくられたトレーディングカードゲームだ。
本製作委員会では、第1弾『KAWAII LAB. CARD GAME』の発売を皮切りに、『Stage Collection』を音楽とTCGをつなぐ継続的なプロジェクトを目指す。「KAWAII LAB.」に続く参画アーティストについても、順次発表を予定している。今後の情報はオフィシャルサイトおよび公式Xアカウントより発信する。