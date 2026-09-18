【速報】80代男性が車庫に駐車していた軽自動車が無人の状態で発進 幼稚園児の列に衝突 園児5人が搬送《新潟》
18日午前10時ころ、新潟県十日町市で、80代男性が軽自動車を車庫に駐車し、その場を離れたところ、車が無人で発進しました。この事故で園児5人が十日町市内の病院へ搬送されています。
現場は十日町市川原町の主要地方道十日町・六日町線です。
近隣の住民から午前10時ごろ、「児童の列に無人の車がぶつかったようです」という内容の110番通報がありました。
警察の調べによりますと、住宅の車庫に止めていた軽自動車が、無人の状態で動き出し、約6メートルほど動き、道路を歩いていた幼稚園児の列に衝突しました。
車庫は道路に面していて、マニュアル車の軽自動車が車庫から前進して出て道路を横断したということです。
当時、十日町市内の愛宕幼稚園の保育士2人、保育士補助1人と園児16人の計19人で十日町駅方面に向かって散歩をしていたということです。現場は歩道のない道路で、園児は路側帯を歩いていたということです。
軽自動車がサイドブレーキをひいていたかどうかなど、警察がくわしく調べています。
情報更新：午後2時50分