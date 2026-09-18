トム・クルーズ『DIGGER／ディガー』吹替版上映決定＆TVスポット映像解禁！ 声優陣に森川智之、梅原裕一郎ら
トム・クルーズが主演するアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督作『DIGGER／ディガー』（10月9日公開）の日本語吹替版上映が決定し、声優陣が発表され、日本語吹替版TVスポット映像が解禁。IMAX（R）および、プレミアムラージフォーマットではDolby Cinemaの上映も決定し、未知なる危機とディガー（トム）の存在感を象徴するスケール感あふれるデザインのポスターが解禁されたほか、初解禁となる場面写真8点も到着した。
【動画】トム・クルーズはおなじみ森川智之！ 『DIGGER／ディガー』日本語吹替版TVスポット映像
本作は、トムとイニャリトゥ監督がタッグを組んで贈る、地球規模の大惨事エンターテイメント。利益しか頭にない傲慢な石油会社CEOディガー・ロックウェルの欲深い行動によって、なんと“地球の大陸半分が水没する”という前代未聞の地球滅亡の大ピンチが到来。自らその尻拭いをするよう命じられたディガーが巻き起こす大混乱を描く。
主人公ディガー（トム・クルーズ）の吹き替えを担当するのは、長年にわたりトムの声を務め、日本の映画ファンから絶大な信頼を得ている森川智之。これまでの完璧なヒーロー像を脱ぎ捨て、反省ゼロ・世界の危機も他人事な“信用ならなさ200％”の危険人物へと変貌を遂げたトムの怪演に、まさに“相棒”たる森川が圧倒的表現力で立ち向かう。
さらに、ディガーが巻き起こす大混乱に飲み込まれていく強烈なキャラクター陣にも、ファンなら誰もが頷くベテラン＆実力派声優が集結。
スポット映像で、「大陸の半分を水没させる」という大混乱を引き起こしたディガーをからかうように笑うエマ役（ザンドラ・ヒュラー）に三石琴乃、ディガーのもとで働く専門家で、ディガーの傍若無人な振る舞いに翻弄されるガネシュ役（リズ・アーメッド）に関智一、自身が引き起こした大ピンチにも素知らぬ顔のディガーに激怒し“地球を救うミッション”を命じるコンプソン大統領役（ジョン・グッドマン）に磯部勉。
大統領と共に事態の収拾に追われる頼りなさげな副大統領役（マイケル・スタールバーグ）に村治学、世界最強のアメリカ軍の力を使って解決を図ろうとするフィッツジェラルド将軍役（ロバート・ジョン・バーク）に立木文彦、そして大混乱の渦中で破天荒なディガーを「見てて最高だ」と評する謎の男役（ジェシー・プレモンス）に梅原裕一郎が決定。
日本語吹替版TVスポット映像では、声優陣が演じるキャラクターたちがディガーの破天荒な暴走と刻一刻と迫る未曾有の危機に激しく翻弄されていく、怒とうの映像が到着した。
さらに、初解禁となる場面写真8点も到着。広大な海を前に一人佇むディガーの後ろ姿をはじめ、豪華な寝室でディガーが愛猫とともに朝を迎えるシーン、そしてディガーと専門家のガネシュが顔を突き合わせる緊張感とシュールさが同居した一瞬を捉えたもの。さらには、激怒する大統領の姿や、思わず耳を塞ぐガネシュの表情までを捉えたカットがズラリ。映画の壮大なスケール感と、どこか不穏でカオスな世界観を強く予感させる印象的な場面写真となっている。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日全国公開。
本作は、トムとイニャリトゥ監督がタッグを組んで贈る、地球規模の大惨事エンターテイメント。利益しか頭にない傲慢な石油会社CEOディガー・ロックウェルの欲深い行動によって、なんと“地球の大陸半分が水没する”という前代未聞の地球滅亡の大ピンチが到来。自らその尻拭いをするよう命じられたディガーが巻き起こす大混乱を描く。
主人公ディガー（トム・クルーズ）の吹き替えを担当するのは、長年にわたりトムの声を務め、日本の映画ファンから絶大な信頼を得ている森川智之。これまでの完璧なヒーロー像を脱ぎ捨て、反省ゼロ・世界の危機も他人事な“信用ならなさ200％”の危険人物へと変貌を遂げたトムの怪演に、まさに“相棒”たる森川が圧倒的表現力で立ち向かう。
さらに、ディガーが巻き起こす大混乱に飲み込まれていく強烈なキャラクター陣にも、ファンなら誰もが頷くベテラン＆実力派声優が集結。
スポット映像で、「大陸の半分を水没させる」という大混乱を引き起こしたディガーをからかうように笑うエマ役（ザンドラ・ヒュラー）に三石琴乃、ディガーのもとで働く専門家で、ディガーの傍若無人な振る舞いに翻弄されるガネシュ役（リズ・アーメッド）に関智一、自身が引き起こした大ピンチにも素知らぬ顔のディガーに激怒し“地球を救うミッション”を命じるコンプソン大統領役（ジョン・グッドマン）に磯部勉。
大統領と共に事態の収拾に追われる頼りなさげな副大統領役（マイケル・スタールバーグ）に村治学、世界最強のアメリカ軍の力を使って解決を図ろうとするフィッツジェラルド将軍役（ロバート・ジョン・バーク）に立木文彦、そして大混乱の渦中で破天荒なディガーを「見てて最高だ」と評する謎の男役（ジェシー・プレモンス）に梅原裕一郎が決定。
日本語吹替版TVスポット映像では、声優陣が演じるキャラクターたちがディガーの破天荒な暴走と刻一刻と迫る未曾有の危機に激しく翻弄されていく、怒とうの映像が到着した。
さらに、初解禁となる場面写真8点も到着。広大な海を前に一人佇むディガーの後ろ姿をはじめ、豪華な寝室でディガーが愛猫とともに朝を迎えるシーン、そしてディガーと専門家のガネシュが顔を突き合わせる緊張感とシュールさが同居した一瞬を捉えたもの。さらには、激怒する大統領の姿や、思わず耳を塞ぐガネシュの表情までを捉えたカットがズラリ。映画の壮大なスケール感と、どこか不穏でカオスな世界観を強く予感させる印象的な場面写真となっている。
映画『DIGGER／ディガー』は、10月9日全国公開。