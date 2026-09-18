「激安価格」で驚き！1泊7,380円で泊まれる50階建てアパホテルタワー
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が「【アパホテルタワー】千葉の幕張で宿泊した50階建ての超高層タワーホテルに激安で宿泊できました」と題した動画を公開しました。千葉県にある日本最高層のアパホテル「アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉」に驚きの価格で宿泊した様子と、充実した館内設備をレポートしています。
動画で紹介された「アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉」は、総部屋数2007室、50階建てという規模を誇るタワーホテルです。今回は2名利用のおまかせプランで予約し、ツインルームに1泊7,380円という「激安価格」で宿泊できたと明かしました。この価格で3つの大浴場も利用できるとのことで、そのコストパフォーマンスの高さが伺えます。
案内されたツインルームは13.6平米で、十分なスペースを確保。アパホテルでおなじみの折り鶴や天然水が置かれているほか、窓からはライトアップされた夏限定の屋外プールが見え、「景色としてもかなり綺麗でしたね」と感想を述べています。また、館内には24時間営業のコンビニや様々なレストランが揃っており、利便性も抜群です。昼間には銀座にある「札幌ドミニカ」でスープカレーを堪能し、夜は大浴場「飛翔の湯」を利用して広々とした空間でくつろぐ様子が収められています。
ぐっすり眠った翌日は、ディズニーシーへ向かうと締めくくりました。破格で宿泊でき、施設も充実しているタワーホテルは、周辺観光や出張の滞在先として大いに参考になるのではないでしょうか。
動画で紹介された「アパホテル＆リゾート〈東京ベイ幕張〉」は、総部屋数2007室、50階建てという規模を誇るタワーホテルです。今回は2名利用のおまかせプランで予約し、ツインルームに1泊7,380円という「激安価格」で宿泊できたと明かしました。この価格で3つの大浴場も利用できるとのことで、そのコストパフォーマンスの高さが伺えます。
案内されたツインルームは13.6平米で、十分なスペースを確保。アパホテルでおなじみの折り鶴や天然水が置かれているほか、窓からはライトアップされた夏限定の屋外プールが見え、「景色としてもかなり綺麗でしたね」と感想を述べています。また、館内には24時間営業のコンビニや様々なレストランが揃っており、利便性も抜群です。昼間には銀座にある「札幌ドミニカ」でスープカレーを堪能し、夜は大浴場「飛翔の湯」を利用して広々とした空間でくつろぐ様子が収められています。
ぐっすり眠った翌日は、ディズニーシーへ向かうと締めくくりました。破格で宿泊でき、施設も充実しているタワーホテルは、周辺観光や出張の滞在先として大いに参考になるのではないでしょうか。
YouTubeの動画内容
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