日本人トレーナーを一斉“口撃”

【MLB】ドジャース 8ー2 レッズ（日本時間18日・シンシナティ）

ドジャースが17日（日本時間18日）、敵地でレッズを下してナ・リーグ西地区優勝を決めた。試合後、シャンパンファイトを前にデーブ・ロバーツ監督がチームを称えるスピーチを開始。選手やスタッフが真剣な表情で耳を傾ける雰囲気の中、“失態”を犯してしまった人物に「出ていけ！」とツッコミが殺到した。

ヤジの矛先となったのは、ポッサムの愛称で知られる中島陽介トレーナーだった。ロバーツ監督が演説中、シャンパンボトルを空けてしまい、選手、スタッフからは「ポッサムーーー！」と一斉に声が飛び、「ヘーイ！」「ポッサム出ていけ！」と大盛り上がり。テオスカー・ヘルナンデス外野手も「ポッサムーーー！」と声を張り上げた。思わぬ“乱入”でスピーチは一時中断。思わぬトラブルもロバーツ監督は、中島トレーナーを指差して笑顔をみせた。

指揮官は「ヘイ！ きょうは（チョンボをしても）大丈夫だ！」と笑顔でフォロー。チーム全体に和やかな空気が流れ、クラブハウスも一気に盛り上がった。ロバーツ監督のスピーチにナインが耳を傾けるなか、突然シャンパンを開けてしまった中島トレーナーを、選手たちが一斉にイジる微笑ましい一幕となった。

中島トレーナーは昨年の地区優勝でのシャンパンファイトでも脚光を浴びた。全身びしょ濡れになりながらヘッドスライディングを披露。チームの祝勝会を盛り上げる存在として知られるだけに、今回も思わぬ形で注目を集めることになった。（Full-Count編集部）