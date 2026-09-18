M！LK・山中柔太朗、曽野舜太が「BAILA」11月号特別版表紙に登場 秋色のセットアップでクールな表情を見せる
9月28日発売の女性ファッション誌「BAILA（バイラ）」11月号（集英社）の表紙は、通常版に川口春奈、特別版にM！LKの山中柔太朗と曽野舜太が登場する。
【写真】双子みたいなコーデがかわいい山中柔太朗＆曽野舜太
通常版の表紙を飾る川口のクローズアップ企画「川口春奈の現在地」では、あすしたいことからいつかかなえたいことまで、川口の“やりたいこと”にフォーカスしてインタビュー。主演を務める映画 『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（10月2日公開）についてもたっぷり語っている。
川口はファッション特集「川口春奈が楽しむ服とパールの素敵な関係」にも登場。ボーイッシュからモードまで、パールの可能性を広げるさまざまなスタイリングで今季のトレンドを表現している。
特別版表紙を飾るM！LKの山中柔太朗と曽野舜太は｢BAILA｣の表紙に初登場。特集企画「10年目のif」では、出会って10年になり、“やわしゅん”と呼ばれる二人が「もし、〇〇だったら……」というもしもの世界線のもと、インタビュー＆撮影に臨んだ。二人が同僚だったら、双子だったら、ルームメイトだったら。どんな職種が向いているのか、どっちが兄なのか、など、ふたりが妄想トークを繰り広げている。
スーツや双子コーデ、ゆるニットと印象の違うコーディネートも満載。さらに、通常版・特別版ともに、とじ込み付録の厚紙カードつき。ふたりでハートを作る仲良しカットや、クールな表紙風カットなど、すべて撮り下ろしカットで構成された｢BAILA｣だけのスペシャルな付録となっている。
「BAILA」2026年11月号は、集英社より9月28日発売。価格は通常版・特別版ともに990円（税込）。
【写真】双子みたいなコーデがかわいい山中柔太朗＆曽野舜太
通常版の表紙を飾る川口のクローズアップ企画「川口春奈の現在地」では、あすしたいことからいつかかなえたいことまで、川口の“やりたいこと”にフォーカスしてインタビュー。主演を務める映画 『ママがもうこの世界にいなくても 私の命の日記』（10月2日公開）についてもたっぷり語っている。
特別版表紙を飾るM！LKの山中柔太朗と曽野舜太は｢BAILA｣の表紙に初登場。特集企画「10年目のif」では、出会って10年になり、“やわしゅん”と呼ばれる二人が「もし、〇〇だったら……」というもしもの世界線のもと、インタビュー＆撮影に臨んだ。二人が同僚だったら、双子だったら、ルームメイトだったら。どんな職種が向いているのか、どっちが兄なのか、など、ふたりが妄想トークを繰り広げている。
スーツや双子コーデ、ゆるニットと印象の違うコーディネートも満載。さらに、通常版・特別版ともに、とじ込み付録の厚紙カードつき。ふたりでハートを作る仲良しカットや、クールな表紙風カットなど、すべて撮り下ろしカットで構成された｢BAILA｣だけのスペシャルな付録となっている。
「BAILA」2026年11月号は、集英社より9月28日発売。価格は通常版・特別版ともに990円（税込）。